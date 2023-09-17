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16:25 (мск), источник: ТАСС

«Стрела» впервые выиграла Кубок России по регби

В финале казанская команда обыграла красноярский «Красный Яр».

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Казанская «Стрела» обыграла красноярский «Красный Яр» в финальном матче PARI — Кубка России по регби. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Матч завершился со счетом 23:12 в пользу казанского клуба. Это первый в истории «Стрелы» титул победителя Кубка России. До сезона-2020/21 казанцы не играли в высшем дивизионе чемпионата страны.

«Красный Яр» побеждал в турнире 10 раз, красноярцы являются самой титулованной командой Кубка России. На счету клуба также 10 побед в чемпионате России. В прошлом году Кубок России выиграл красноярский «Енисей».

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