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14 октября, источник: Vesti.kz

Казахстанские регбистки пропустили больше 100 голов и установили антирекорд

Женская сборная Казахстана по регби-15 потерпела разгромное поражение от Ирландии со счетом 0:109 на турнире WXV 3 в Дубае (ОАЭ), сообщает Vesti.kz.

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Источник: vesti.kz

Для сборной Ирландии эта победа рекордной за всю историю выступления команды. Ранее ее лучшим результатом была победа над сборной Шотландии со счетом 73:3. Также этот матч стал первым в истории, в котором ирландским регбисткам удалось преодолеть отметку в 100 очков.

При этом, по статистике личных встреч с Ирландией — у Казахстана имеется преимущество. Наша команда выиграла три очных противостояния, а британки всего два. Однако в мировом рейтинге Ирландия лидирует, а Казахстан на 18-ом месте.

Отметим, что в группе с Казахстаном также выступают команды Испании, Колумбии, Фиджи и Кении. 20 октября сборная Казахстана встретится с командой Кении.

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