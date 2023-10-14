Казахстанские регбистки пропустили больше 100 голов и установили антирекорд

Источник: vesti.kz

Для сборной Ирландии эта победа рекордной за всю историю выступления команды. Ранее ее лучшим результатом была победа над сборной Шотландии со счетом 73:3. Также этот матч стал первым в истории, в котором ирландским регбисткам удалось преодолеть отметку в 100 очков.

При этом, по статистике личных встреч с Ирландией — у Казахстана имеется преимущество. Наша команда выиграла три очных противостояния, а британки всего два. Однако в мировом рейтинге Ирландия лидирует, а Казахстан на 18-ом месте.