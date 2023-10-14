Казахстанские регбистки пропустили больше 100 голов и установили антирекорд
Женская сборная Казахстана по регби-15 потерпела разгромное поражение от Ирландии со счетом 0:109 на турнире WXV 3 в Дубае (ОАЭ), сообщает Vesti.kz.
Женская сборная Казахстана по регби-15 потерпела разгромное поражение от Ирландии со счетом 0:109 на турнире WXV 3 в Дубае (ОАЭ), сообщает Vesti.kz.
Для сборной Ирландии эта победа рекордной за всю историю выступления команды. Ранее ее лучшим результатом была победа над сборной Шотландии со счетом 73:3. Также этот матч стал первым в истории, в котором ирландским регбисткам удалось преодолеть отметку в 100 очков.
При этом, по статистике личных встреч с Ирландией — у Казахстана имеется преимущество. Наша команда выиграла три очных противостояния, а британки всего два. Однако в мировом рейтинге Ирландия лидирует, а Казахстан на 18-ом месте.
Отметим, что в группе с Казахстаном также выступают команды Испании, Колумбии, Фиджи и Кении. 20 октября сборная Казахстана встретится с командой Кении.