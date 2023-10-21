Сборная Новой Зеландии в пятый раз сыграет в финале Кубка мира по регби.

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сборная Новой Зеландии обыграла команду Аргентины в полуфинальном матче Кубка мира по регби, который проходит во Франции.

Встреча, прошедшая в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», завершилась победой новозеландцев со счетом 44:6 (20:6). Самым результативным игроком матча стал Уилл Джордан, на счету которого три попытки.

Сборная Новой Зеландии в пятый раз сыграет в финале Кубка мира, трижды команда становилась победителем турнира (1987, 2011, 2015). Аргентинцы во второй раз в истории поборются за бронзу (2007), что является лучшим результатом в истории команды.