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10:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Новой Зеландии в пятый раз сыграет в финале Кубка мира по регби

Сборная Новой Зеландии в пятый раз сыграет в финале Кубка мира по регби.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сборная Новой Зеландии обыграла команду Аргентины в полуфинальном матче Кубка мира по регби, который проходит во Франции.

Встреча, прошедшая в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», завершилась победой новозеландцев со счетом 44:6 (20:6). Самым результативным игроком матча стал Уилл Джордан, на счету которого три попытки.

Сборная Новой Зеландии в пятый раз сыграет в финале Кубка мира, трижды команда становилась победителем турнира (1987, 2011, 2015). Аргентинцы во второй раз в истории поборются за бронзу (2007), что является лучшим результатом в истории команды.

В финале новозеландцы сыграют с победителем матча между сборными Англии и ЮАР. Матч за третье место состоится 27 октября, финал — 28 октября.

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