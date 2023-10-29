«Иностранцы не поймут, что это значит для нашей страны». В ЮАР объявят выходной после триумфа в регби

Сборная ЮАР по регби защитила титул чемпиона мира по регби, второй раз подряд завоевав золото самого престижного турнира в этом виде спорта. В финальном матче южноафриканцы одолели звездную команду Новой Зеландии со скромным счетом 12:11. Нынешний турнир, проходивший во Франции, в целом тяжело складывался для игроков из Южной Африки — они уступили в группе ирландцам, а по пути в финал с минимальным преимуществом прошли французов и англичан. Тем радостнее нынешний триумф, который стал для многострадальной страны настоящим праздником. Президент Сирил Рамафоса уже пообещал по этому поводу объявить в понедельник общенациональный праздник — выходной день.

Оборона оказалась сильнее атаки

Многие специалисты утверждают, что ключевым эпизодом субботнего финала на стадионе «Сен-Дени» стало удаление капитана сборной Новой Зеландии Сэма Кейна на 32-й минуте, после чего островитяне большую часть матча провели в меньшинстве. «Олл Блэкс» все равно боролись изо всех сил, но в матче, который проходил под дождем, оборона превалировала над атакой. Все свои 12 очков Южная Африка набрала со штрафных в исполнении Андре Полларда уже к 34-й минуте, и оставшееся время лишь удерживала свое преимущество. Ослабленный соперник сократил отставание минимума, но почетный трофей Уэбба Эллиса все равно достался подопечным Жака Ниенабера. ЮАР — первая команда в истории, ставшая четырехкратным чемпионом мира по регби.

За две недели до чемпионата мира «Спрингбокс» и «Олл Блэкс» уже встречались в Лондоне. Тогда сборная ЮАР нанесла новозеландцам самое тяжелое поражение в истории, разгромив их со счетом 35:7. В той игре островитяне также заработали удаление — красную карточку на 39-й минуте получил Скотт Барретт. Теперь ситуация во многим повторилась, хотя после неудачи в стартовом матче ЧМ с французами Новая Зеландия во многом преобразилась и считалась фаворитом финала. Ожидание успеха национальной команды вызвало в Стране киви настоящий ажиотаж. Но удачное начало матча со стороны южноафриканцев и удаление Кейна похоронили надежды «Олл Блэкс» на реванш.

По словам министра при президенте ЮАР Хумбудзо Нцавени, эта победа подтверждает высочайший статус Южной Африки в мировом регби, символизирует решимость, стойкость и непоколебимый дух южноафриканцев. «Никогда еще команда, которая когда-то была в центре разделения нации, не поднималась на такие высоты, чтобы объединить и сплотить народ под одним флагом, единой идентичностью и национальным брендом, — сказала известный политик. — Мы гордимся лидерством нашего темнокожего капитана Сийя Колиси, который привел могучую сборную к победе. Мы также хотели бы поблагодарить всех южноафриканцев и вообще всех жителей Африканского континента за поддержку».

Любопытно, что из-за проблем с ВАДА сборная ЮАР могла лишиться во Франции права играть под национальным флагом, однако южноафриканцы вовремя подали апелляцию и теперь ждут вердикта суда CAS. Кроме того, темнокожего южноафриканца Бонги Мбонамби в ходе турнира обвиняли в расизме по отношению к белому игроку сборной Англии Тому Карри. Якобы Мбонамби оскорбил Карри на расовой почве во время полуфинала. Однако дисциплинарное жюри сочло эти обвинения бездоказательными и позволило Бонги выступить в финале.

Олимпийский бойкот

Регби в современном ЮАР — спорт номер один. Однако еще несколько десятилетий назад эта игра была прерогативой лишь белых жителей этой страны. Темнокожим регбистам не разрешалось выходить на одно поле с потомками европейцев. Дошло до того, что 1970-х режим, проводивший политику апартеида, начал требовать от иностранных команд, приезжающих в Южную Африку, не привозить черных регбистов. Это при том, что из-за притеснения коренных жителей сборная ЮАР еще в 1962 году была отстранена от участия в Олимпийских играх (и сумела вернуться только спустя три десятилетия). Однако Международная федерация регби тогда не входила в МОК и санкций на южноафриканцев до поры до времени не накладывала.

Все закончилось скандальным турнире сборной Новой Зеландии по регби по Южной Африке в 1976 году, в ходе которого шести игрокам-маори был присвоен статус «белых». Иначе они не смогли бы принять участие в матчах. Африканские страны сочли этот фарс оскорбительным и потребовали не пускать Новую Зеландию на летние Игры в Монреале. А когда МОК отказался это сделать, объявили бойкот — первую массовую политическую акцию в истории олимпийского движения. На фоне разгоревшегося скандала в 1977 году от игр со «Спрингбокс» отказались большинство стран Британского Содружества, а в 1979 году — Франция.

Кульминацией стало турне южноафриканцев в Новую Зеландию в 1981-м, которое сопровождалось протестами активистов. Один из матчей был сорван из-за того, что борцы против апартеида усыпали поле гвоздями, а затем перекрыли игрокам дорогу на стадион. После этого изоляция «Спрингбокс» стала абсолютной. В 1987 году сборную ЮАР в рамках международного бойкота не пригласили на первый чемпионата мира по регби, а сняты регбийные санкции были только в 1992-м, после падения режима апартеида. Впрочем, десятилетнее отстранение не было тотальным и не сказалось на конкурентоспособности команды, которая в 1995 году завоевала золото на дебютном чемпионате мира.

Надежда для нации

Турнир 1995 года стал показательным, поскольку прошел в ЮАР, и стал переломным в плане отношения темнокожего населения к «забаве белых». Несмотря на наличие в составе «Спрингбокс» черного игрока Честера Уильямса, многие местные болели против своих. Ситуацию переломил новый президент страны Нельсон Манделла, призывавший поддержать национальную сборную всех соотечественников независимо от цвета кожи. Легендарный политик лично пришел на финальный матч, в котором южноафриканцы одержали эмоциональную победу над Новой Зеландией. Совместное фото Манделлы с капитаном «Спрингбокс» Франсуа Пиенааром, буром по национальности, стало символом объединения страны.

Сюжет, связанный с Манделой и чемпионатом мира по регби 1995 года, лег в основу фильма «Непокоренный», который был снят в 2009 году американским режиссером Клинтом Иствудом. С тех пор сборная ЮАР еще трижды становилась чемпионом мира (2007, 2019, 2023). Конечно, сейчас ситуация не столь драматична, как раньше, но все равно успех «Спрингбокс» в главном класико мирового регби, да еще в игре такого уровня — это действительно круто. Недаром руководство страны пообещало сделать ближайший понедельник в стране выходным днем. А команду после возвращения на родину ждет восторженный прием.

— Мы прошли долгий путь с этим игроками, — заявил после матча тренер сборной ЮАР Жак Ниенабер. — Но огромная заслуга в нашем нынешнем успехе принадлежит болельщикам. С нами на поле находилось 62 миллиона человек. И доставить им радость — это невероятно. Последние три игры были тяжелыми, каждая из них была словно финал, и каждую из них мы выиграли с преимуществом всего в одно очко. Но мы все преодолели, поскольку для всех нас большая честь представлять Южную Африку и «Спрингбокс». Честно говоря, люди вне ЮАР не понимают, что это значит для нашей страны. Она пережила очень многое, но мы символизируем для своей нации надежду.