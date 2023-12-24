«Меня оглушило, я не понимал, где нахожусь» Спортсмены подвергают себя смертельному риску. Ради чего они терпят травмы?

«Я даже не помню, что выигрывал чемпионат мира»
Регби — самый опасный из игровых видов спорта с точки зрения получения травм головы. По данным доклада Premiership Rugby в сезоне 2018−2019, каждый клуб элитной английской лиги в среднем имел около двух травмированных регбистов за матч и 69 травмированных атлетов в течение сезона. Наиболее распространенным повреждением являлось сотрясение мозга, которое минимум раз за сезон получил 21 процент игроков.
Я исследую мозг более 40 лет и всегда был озадачен, почему сотрясения не получили большего внимания гораздо раньше. Детальное сканирование перед началом сезона помогло бы определить ранние признаки черепно-мозговой травмы.
Роланд Джонспрофессор нейрофармакологии Мичиганского университета
Впервые о травмах головы в регби во весь голос заговорили три года назад. Тогда бывший игрок сборной Англии Стив Томпсон вместе с еще несколькими британцами пошли в суд с требованием денежной компенсации из-за проблемы со здоровьем. Томпсон, которому на тот момент было 42 года, периодически забывал имена своей жены и детей — у него были диагностированы ранняя деменция и хроническая травматическая энцефалопатия (заболевание, связанное с повторяющимися повреждениями головы, — прим. «Ленты.ру»).
Я даже не помню, что выигрывал чемпионат мира в 2003 году. Жалею, что стал профессионалом. У нас были жесткие тренировки. Бывало, я по несколько секунд оставался оглушенными, не понимая, где нахожусь.
Стив Томпсончемпион мира по регби в составе сборной Англии
Группа регбистов во главе с Томпсоном требовала не только денежной компенсации, но и изменений в правилах игры. По мнению спортсменов, регбийное руководство должно было официально признать, что занятия регби могут привести к нейродегенеративным заболеваниям, принять регламент тренировок, в котором будет строго ограничено количество контактов, создать центральную базу истории травм игроков, разрешить медицинскому персоналу немедленно уводить с поля игроков, у которых наблюдаются симптомы черепно-мозговой травмы, а также срочно провести углубленное медицинское обследование всех форвардов первой линии (наиболее подверженных травмам в силу позиции на поле — прим. «Ленты.ру»).
Стив Томпсон | Источник: AP 2023
В World Rugby заявили, что в курсе проблем и не первый год пытаются их решить, «однако массовые иски спортсменов на работу никак не повлияют» — сказал тогда генеральный директор организации Алекс Гилпин. Сразу после иска 2020 года один из ведущих британских юристов в области спортивного права профессор Джек Андерсон заявил, что шансов на победу в суде у спортсменов практически нет. Дело в большом количестве юридических нюансов — нужно доказать причинно-следственную связь регулярных травм и проблем со здоровьем, предоставить огромный объем медицинской документации, учитывать срок давности повреждений.
Андерсон оказался прав, иск не был удовлетворен судом. В этом году действующие и завершившие карьеру регбисты предпринимают новую попытку получить компенсации из-за вреда здоровью — количество истцов возросло многократно, почти до 300 человек, среди которых чемпионы мира в составе сборной Англии Фил Викери и Марк Риган, а также бывший капитан национальной команды Уэльса Колин Чарвис.
Мы не кучка парней, которые хотят, чтобы игра исчезла. Но самой большой проблемой в истории с сотрясениями мозга было отношение к нему окружающих. Если вы не продолжаете матч — это слабость. Футбол — наша работа, и никто не хочет ее терять.
Адам Хьюзваллийский регбист
Ближайшее слушание по делу регбистов состоится в конце апреля или начале мая 2024 года. Однако уже сейчас известно, что суд отказал в групповом рассмотрении, которое бы позволило объединить все иски в одно дело. Это значит, что каждому из 295 атлетов придется в индивидуальном порядке доказывать, что повторяющиеся травмы головы привели к тяжелым последствиям для здоровья. Старший судья по делу Джереми Кук посоветовал спортсменам и функционерам от регби объединить усилия, а не перекладывать ответственность друг на друга: «Вы проходите мимо друг друга, как корабли в ночи. Если вы не попытаетесь найти точки соприкосновения, то не будет никакого прогресса, и мы продолжим ездить по кругу».
«Два сотрясения за пять дней могут и убить»
Когда заходит разговор о борьбе с травмами головы, то регбисты часто кивают в сторону Национальной футбольной лиги (НФЛ) — самого престижного турнира по американскому футболу. «Я хотел бы, чтобы Всемирный регбийный фонд собрал целевую группу по данному вопросу. Мы должны учиться у НФЛ, чтобы увидеть, как они решали этот вопрос», — высказывался бывший регбист Дэй Фасселл.
Футболисты проводят около 14 или 16 матчей за сезон, а регбисты порядка 30. В НФЛ сейчас нет тренировок со значительным контактом в течение сезона, опять же, в отличие от регби. И все равно у игроков НФЛ в три с половиной раза выше шансы умереть от последствий сотрясений, чем у других жителей США.
Вилли Стюартконсультант-невропатолог в больнице Университета королевы Елизаветы (Глазго)
Последний резонансный эпизод с травмой головы в НФЛ случился в сентябре 2022 года. За пять дней квотербек «Майами Долфинс» Туа Таговайлоа получил два сотрясения мозга. Сначала спортсмен пропустил удар по голове в матче против «Нью-Йорк Джетс». Он на время покинул поле и прошел все необходимые тесты, которые не выявили сотрясения, — в этом уверяли представители медицинского штаба «Майами». После возвращения на площадку у Таговайлоа начали заплетаться ноги, но, по словам самого атлета, дело было в травме спины, полученной ранее. Этот рассказ никого не убедил, профсоюз игроков НФЛ начал проверку инцидента, а главный борец с сотрясениями мозга в американском спорте Крис Новински опубликовал в социальных сетях пророческий пост.
Если Туа выйдет на поле в следующей игре, то это будет серьезный шаг назад для НФЛ в плане борьбы с сотрясениями мозга. Если он получит второе сотрясение, из-за чего развалится его сезон или даже вся карьера, то все причастные должны оказаться в суде.
Крис Новинскиамериканский нейробиолог, автор книги «Игра головой: кризис сотрясения мозга в НФЛ
Спустя четыре дня Туа Таговайлоа не просто снова вышел на поле в составе «Майами», он опять получил удар по голове. На этот раз все закончилось еще хуже. Квотербека повалили на землю, у него начались судороги — руки спортсмена застыли в неестественной позе. Покидал поле Туа на носилках.
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Это катастрофа. Я молюсь за Туа. Весь медицинский персонал должен быть уволен. Я предсказывал, что такое может быть, но я этому совсем не рад. Два сотрясения за пять дней могут и убить.
Крис Новинскиамериканский нейробиолог, автор книги «Игра головой: кризис сотрясения мозга в НФЛ
Таговайлоа быстро вернулся к тренировкам, пропустив меньше месяца. Однако его травма имела побочные эффекты для лиги. Через два дня после первого сотрясения профсоюз игроков НФЛ уволил своего независимого консультанта по нейротравмам, который участвовал в проверке Таговайлоа. Лига также пересмотрела свою политику протокола о сотрясении мозга. Измененный протокол запрещает спортсмену возвращаться к игре, если у него проявится атаксия — нарушение равновесия или координации, вызванное повреждением мозга или нервов.
Согласно предыдущему протоколу, который использовался в случае с Таговайлоа, игрок с «серьезной двигательной нестабильностью», например, с трудностями при вставании или ходьбе, мог вернуться к игре, если врачи решат, что причина его неустойчивости чисто ортопедическая.
Туа Таговайлоа | Источник: AP 2023
Несмотря на все проблемы с травмами головы в НФЛ, нужно отметить, что в американском футболе ведется больше работы по профилактике подобных повреждений, чем в регби. Да и сам вид спорта кажется более безопасным, хотя и похожим. Важнейшее отличие — в НФЛ игроки выходят на поле в защитных шлемах и специальных накладках на теле, а регбистам приходится играть без этой экипировки.
Однако в 2012 году случился скандал, когда более двух тысяч футболистов НФЛ подали коллективный иск к лиге и к производителям шлемов. В заявлении игроков говорилось, что НФЛ совместно с производителями сознательно вводят спортсменов в заблуждение про высокий уровень защиты шлемов. На самом деле экипировка лишь в незначительной степени снижает риск получения травм головного мозга, которые могут привести, в частности, к слабоумию и болезни Альцгеймера.
Руководители НФЛ долгое время отказывались признавать связь между травмой головы и заболеванием мозга, но в 2015 году жалобы стали настолько массовыми, что проигнорировать их было нельзя. Если в 2012-м претензии выражали около двух тысяч бывших игроков, то в 2015-м их число возросло до пяти тысяч. В итоге боссам НФЛ пришлось признать опасность травм головы для последующей жизни и нормального функционирования головного мозга. Это признание обошлось очень дорого — в общей сложности пришлось выплатить бывшим игрокам в американский футбол более одного миллиарда долларов.
«Смогу ли я вообще встать с постели утром?»
Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ), в отличие от коллег из НФЛ, до сих пор открыто не признало, что между травмами головы и хронической травматической энцефалопатией, которая влечет за собой деменцию и слабоумие, существует прямая связь. Хотя спортивные врачи в США сходятся во мнении, что энцефалопатия возникает именно в результате силовых приемов, драк и других столкновений на льду.
Не думаю, что мне стоит комментировать то, что делает или говорит НФЛ. Мне кажется вполне очевидным, что хоккей — это не американский футбол. Мы не будем устраивать публичные дебаты на эту тему.
Несмотря на то что руководство НХЛ предпочитает не уделять проблеме должного внимания, она стоит очень остро. В начале 2010-х среди хоккеистов были зафиксированы две смерти из-за хронической энцефалопатии. В 2010 году в возрасте 28 лет ушел из жизни знаменитый тафгай Дерек Бугар. Изначально причиной считался несчастный случай, но вскрытие показало прогрессирующую стадию хронической энцефалопатии. Из-за нее же в 2011-м скончался еще один тафгай Боб Проберт. По причине многократных сотрясений мозга карьеру пришлось завершить таким звездам НХЛ, как Эрик Линдрос, Пол Кария и Пэт Лафонтен, — все они неоднократно оказывались лежащими на льду после жесточайших силовых приемов.
Эрик Линдрос | Источник: AP 2023
В 2013 году хоккеисты НХЛ впервые во всеуслышание заговорили о том, что проблему с травмами головы нужно решать совместно с лигой. Тогда 318 спортсменов, из которых 146 выступили в качестве истцов, обвинили НХЛ в том, что она не защитила их должным образом от сотрясений мозга и своевременно не предупредила о сопутствующих рисках. Спустя пару сезонов НХЛ пошла на введение нового протокола о сотрясениях — были установлены более жесткие штрафы за удары в голову соперника, а также обязательный уход со льда хоккеистов, у которых проявляются малейшие симптомы повреждения головного мозга. Этот протокол действует до сих пор.
В прошлом у меня было восемь сотрясений мозга. И я немного боюсь того, что случится, если мне прилетит еще один такой же удар. Эта мысль ужасает меня. Смогу ли я вообще встать с постели утром?
Якуб Ворачекчешский хоккеист НХЛ
Окончательно договориться игроки и лига смогли только в 2018 году. НХЛ в досудебном порядке выплатила каждому из истцов по 22 тысячи долларов компенсации плюс 75 тысяч долларов на лечение. Общая стоимость урегулирования названа не была, но, по данным ESPN, она в несколько раз меньше той, которую заплатила игрокам НФЛ. Напомним, там речь шла о миллиарде долларов.
Интересно, что соглашение между НХЛ и хоккеистами юристы по спортивному праву назвали «однозначной победой лиги». Как и в случае с регбистами, хоккеистам отказали в принятии группового иска. Дело в существенной разнице в законодательствах разных штатов. Тогда стало понятно, что досудебное соглашение — единственный приемлемый вариант для самих спортсменов, он даст возможность получить хоть какие-то денежные компенсации. Но в целом проблема с травмами головы и тяжелыми последствиями не решена — она лишь замята по отдельным эпизодам. Причем касается это не только хоккея, но и американского футбола, и регби.