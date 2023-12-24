«Меня оглушило, я не понимал, где нахожусь» Спортсмены подвергают себя смертельному риску. Ради чего они терпят травмы?

«Я даже не помню, что выигрывал чемпионат мира»

Регби — самый опасный из игровых видов спорта с точки зрения получения травм головы. По данным доклада Premiership Rugby в сезоне 2018−2019, каждый клуб элитной английской лиги в среднем имел около двух травмированных регбистов за матч и 69 травмированных атлетов в течение сезона. Наиболее распространенным повреждением являлось сотрясение мозга, которое минимум раз за сезон получил 21 процент игроков.

Я исследую мозг более 40 лет и всегда был озадачен, почему сотрясения не получили большего внимания гораздо раньше. Детальное сканирование перед началом сезона помогло бы определить ранние признаки черепно-мозговой травмы. Роланд Джонс профессор нейрофармакологии Мичиганского университета

Впервые о травмах головы в регби во весь голос заговорили три года назад. Тогда бывший игрок сборной Англии Стив Томпсон вместе с еще несколькими британцами пошли в суд с требованием денежной компенсации из-за проблемы со здоровьем. Томпсон, которому на тот момент было 42 года, периодически забывал имена своей жены и детей — у него были диагностированы ранняя деменция и хроническая травматическая энцефалопатия (заболевание, связанное с повторяющимися повреждениями головы, — прим. «Ленты.ру»).

Я даже не помню, что выигрывал чемпионат мира в 2003 году. Жалею, что стал профессионалом. У нас были жесткие тренировки. Бывало, я по несколько секунд оставался оглушенными, не понимая, где нахожусь. Стив Томпсон чемпион мира по регби в составе сборной Англии

Группа регбистов во главе с Томпсоном требовала не только денежной компенсации, но и изменений в правилах игры. По мнению спортсменов, регбийное руководство должно было официально признать, что занятия регби могут привести к нейродегенеративным заболеваниям, принять регламент тренировок, в котором будет строго ограничено количество контактов, создать центральную базу истории травм игроков, разрешить медицинскому персоналу немедленно уводить с поля игроков, у которых наблюдаются симптомы черепно-мозговой травмы, а также срочно провести углубленное медицинское обследование всех форвардов первой линии (наиболее подверженных травмам в силу позиции на поле — прим. «Ленты.ру»).

Стив Томпсон | Источник: AP 2023

В World Rugby заявили, что в курсе проблем и не первый год пытаются их решить, «однако массовые иски спортсменов на работу никак не повлияют» — сказал тогда генеральный директор организации Алекс Гилпин. Сразу после иска 2020 года один из ведущих британских юристов в области спортивного права профессор Джек Андерсон заявил, что шансов на победу в суде у спортсменов практически нет. Дело в большом количестве юридических нюансов — нужно доказать причинно-следственную связь регулярных травм и проблем со здоровьем, предоставить огромный объем медицинской документации, учитывать срок давности повреждений.

Андерсон оказался прав, иск не был удовлетворен судом. В этом году действующие и завершившие карьеру регбисты предпринимают новую попытку получить компенсации из-за вреда здоровью — количество истцов возросло многократно, почти до 300 человек, среди которых чемпионы мира в составе сборной Англии Фил Викери и Марк Риган, а также бывший капитан национальной команды Уэльса Колин Чарвис.

Мы не кучка парней, которые хотят, чтобы игра исчезла. Но самой большой проблемой в истории с сотрясениями мозга было отношение к нему окружающих. Если вы не продолжаете матч — это слабость. Футбол — наша работа, и никто не хочет ее терять. Адам Хьюз валлийский регбист

Ближайшее слушание по делу регбистов состоится в конце апреля или начале мая 2024 года. Однако уже сейчас известно, что суд отказал в групповом рассмотрении, которое бы позволило объединить все иски в одно дело. Это значит, что каждому из 295 атлетов придется в индивидуальном порядке доказывать, что повторяющиеся травмы головы привели к тяжелым последствиям для здоровья. Старший судья по делу Джереми Кук посоветовал спортсменам и функционерам от регби объединить усилия, а не перекладывать ответственность друг на друга: «Вы проходите мимо друг друга, как корабли в ночи. Если вы не попытаетесь найти точки соприкосновения, то не будет никакого прогресса, и мы продолжим ездить по кругу».

«Два сотрясения за пять дней могут и убить»

Когда заходит разговор о борьбе с травмами головы, то регбисты часто кивают в сторону Национальной футбольной лиги (НФЛ) — самого престижного турнира по американскому футболу. «Я хотел бы, чтобы Всемирный регбийный фонд собрал целевую группу по данному вопросу. Мы должны учиться у НФЛ, чтобы увидеть, как они решали этот вопрос», — высказывался бывший регбист Дэй Фасселл.

Футболисты проводят около 14 или 16 матчей за сезон, а регбисты порядка 30. В НФЛ сейчас нет тренировок со значительным контактом в течение сезона, опять же, в отличие от регби. И все равно у игроков НФЛ в три с половиной раза выше шансы умереть от последствий сотрясений, чем у других жителей США. Вилли Стюарт консультант-невропатолог в больнице Университета королевы Елизаветы (Глазго)

Последний резонансный эпизод с травмой головы в НФЛ случился в сентябре 2022 года. За пять дней квотербек «Майами Долфинс» Туа Таговайлоа получил два сотрясения мозга. Сначала спортсмен пропустил удар по голове в матче против «Нью-Йорк Джетс». Он на время покинул поле и прошел все необходимые тесты, которые не выявили сотрясения, — в этом уверяли представители медицинского штаба «Майами». После возвращения на площадку у Таговайлоа начали заплетаться ноги, но, по словам самого атлета, дело было в травме спины, полученной ранее. Этот рассказ никого не убедил, профсоюз игроков НФЛ начал проверку инцидента, а главный борец с сотрясениями мозга в американском спорте Крис Новински опубликовал в социальных сетях пророческий пост.

Если Туа выйдет на поле в следующей игре, то это будет серьезный шаг назад для НФЛ в плане борьбы с сотрясениями мозга. Если он получит второе сотрясение, из-за чего развалится его сезон или даже вся карьера, то все причастные должны оказаться в суде. Крис Новински американский нейробиолог, автор книги «Игра головой: кризис сотрясения мозга в НФЛ

Спустя четыре дня Туа Таговайлоа не просто снова вышел на поле в составе «Майами», он опять получил удар по голове. На этот раз все закончилось еще хуже. Квотербека повалили на землю, у него начались судороги — руки спортсмена застыли в неестественной позе. Покидал поле Туа на носилках.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EPbg_KIyUko?si=pg3FVe2IgOUcOaAv" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это катастрофа. Я молюсь за Туа. Весь медицинский персонал должен быть уволен. Я предсказывал, что такое может быть, но я этому совсем не рад. Два сотрясения за пять дней могут и убить. Крис Новински американский нейробиолог, автор книги «Игра головой: кризис сотрясения мозга в НФЛ

Таговайлоа быстро вернулся к тренировкам, пропустив меньше месяца. Однако его травма имела побочные эффекты для лиги. Через два дня после первого сотрясения профсоюз игроков НФЛ уволил своего независимого консультанта по нейротравмам, который участвовал в проверке Таговайлоа. Лига также пересмотрела свою политику протокола о сотрясении мозга. Измененный протокол запрещает спортсмену возвращаться к игре, если у него проявится атаксия — нарушение равновесия или координации, вызванное повреждением мозга или нервов.

Согласно предыдущему протоколу, который использовался в случае с Таговайлоа, игрок с «серьезной двигательной нестабильностью», например, с трудностями при вставании или ходьбе, мог вернуться к игре, если врачи решат, что причина его неустойчивости чисто ортопедическая.

Туа Таговайлоа | Источник: AP 2023

Несмотря на все проблемы с травмами головы в НФЛ, нужно отметить, что в американском футболе ведется больше работы по профилактике подобных повреждений, чем в регби. Да и сам вид спорта кажется более безопасным, хотя и похожим. Важнейшее отличие — в НФЛ игроки выходят на поле в защитных шлемах и специальных накладках на теле, а регбистам приходится играть без этой экипировки.

Однако в 2012 году случился скандал, когда более двух тысяч футболистов НФЛ подали коллективный иск к лиге и к производителям шлемов. В заявлении игроков говорилось, что НФЛ совместно с производителями сознательно вводят спортсменов в заблуждение про высокий уровень защиты шлемов. На самом деле экипировка лишь в незначительной степени снижает риск получения травм головного мозга, которые могут привести, в частности, к слабоумию и болезни Альцгеймера.

Руководители НФЛ долгое время отказывались признавать связь между травмой головы и заболеванием мозга, но в 2015 году жалобы стали настолько массовыми, что проигнорировать их было нельзя. Если в 2012-м претензии выражали около двух тысяч бывших игроков, то в 2015-м их число возросло до пяти тысяч. В итоге боссам НФЛ пришлось признать опасность травм головы для последующей жизни и нормального функционирования головного мозга. Это признание обошлось очень дорого — в общей сложности пришлось выплатить бывшим игрокам в американский футбол более одного миллиарда долларов.

«Смогу ли я вообще встать с постели утром?»

Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ), в отличие от коллег из НФЛ, до сих пор открыто не признало, что между травмами головы и хронической травматической энцефалопатией, которая влечет за собой деменцию и слабоумие, существует прямая связь. Хотя спортивные врачи в США сходятся во мнении, что энцефалопатия возникает именно в результате силовых приемов, драк и других столкновений на льду.

Не думаю, что мне стоит комментировать то, что делает или говорит НФЛ. Мне кажется вполне очевидным, что хоккей — это не американский футбол. Мы не будем устраивать публичные дебаты на эту тему. Гари Беттмэн комиссар НХЛ

Несмотря на то что руководство НХЛ предпочитает не уделять проблеме должного внимания, она стоит очень остро. В начале 2010-х среди хоккеистов были зафиксированы две смерти из-за хронической энцефалопатии. В 2010 году в возрасте 28 лет ушел из жизни знаменитый тафгай Дерек Бугар. Изначально причиной считался несчастный случай, но вскрытие показало прогрессирующую стадию хронической энцефалопатии. Из-за нее же в 2011-м скончался еще один тафгай Боб Проберт. По причине многократных сотрясений мозга карьеру пришлось завершить таким звездам НХЛ, как Эрик Линдрос, Пол Кария и Пэт Лафонтен, — все они неоднократно оказывались лежащими на льду после жесточайших силовых приемов.

Эрик Линдрос | Источник: AP 2023

В 2013 году хоккеисты НХЛ впервые во всеуслышание заговорили о том, что проблему с травмами головы нужно решать совместно с лигой. Тогда 318 спортсменов, из которых 146 выступили в качестве истцов, обвинили НХЛ в том, что она не защитила их должным образом от сотрясений мозга и своевременно не предупредила о сопутствующих рисках. Спустя пару сезонов НХЛ пошла на введение нового протокола о сотрясениях — были установлены более жесткие штрафы за удары в голову соперника, а также обязательный уход со льда хоккеистов, у которых проявляются малейшие симптомы повреждения головного мозга. Этот протокол действует до сих пор.

В прошлом у меня было восемь сотрясений мозга. И я немного боюсь того, что случится, если мне прилетит еще один такой же удар. Эта мысль ужасает меня. Смогу ли я вообще встать с постели утром? Якуб Ворачек чешский хоккеист НХЛ

Окончательно договориться игроки и лига смогли только в 2018 году. НХЛ в досудебном порядке выплатила каждому из истцов по 22 тысячи долларов компенсации плюс 75 тысяч долларов на лечение. Общая стоимость урегулирования названа не была, но, по данным ESPN, она в несколько раз меньше той, которую заплатила игрокам НФЛ. Напомним, там речь шла о миллиарде долларов.