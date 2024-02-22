На турнире по регби пожаловались на поведение команды из Дагестана
На турнире по регби «Непокоренный Ленинград», где принимали участие юниоры, произошел скандал.
На турнире по регби «Непокоренный Ленинград», где принимали участие юниоры, произошел скандал.
По информации Telegram-канала «Мутко Против», представители сборной Дагестана вели себя агрессивно по отношению к соперникам, намеренно используя в схватках приемы из единоборств.
«Сборная Дагестана отвратительно себя вела. Оказывали психологическое давление на детей из Пензы, прямо в лицо детям кричали нецензурные выражения, специально били по ногам и угрожали, что будут их резать. Нам, как родителям, боязно отправлять детей на турниры. Просим разобраться со сборной Дагестана», — написал один из родителей, чей ребенок принимал участие в соревнованиях.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.