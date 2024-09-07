«Енисей-СТМ» победил «Красный Яр» и завоевал Кубок России по регби

Матч прошел в субботу в Москве на стадионе имени Льва Яшина и завершился со счетом 15:3 в пользу «Енисея». У победителей попытки провели Франсуа Эстерхёйзен (27-я минута), Рашид Магомедсаидов (31) и Николас Остхузен (58). У «Красного Яра» мяч со штрафного забил Джейсон Таумалоло (35). На 37-й минуте игрок «Красного Яра» Роберт Сутидзе получил красную карточку.