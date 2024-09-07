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«Енисей-СТМ» победил «Красный Яр» и завоевал Кубок России по регби

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Красноярский «Енисей-СТМ» завоевал свой 10-й в истории Кубок России по регби, победив в финале «Красный Яр».

Источник: официальный сайт регбийного клуба "Енисей-СТМ"

Матч прошел в субботу в Москве на стадионе имени Льва Яшина и завершился со счетом 15:3 в пользу «Енисея». У победителей попытки провели Франсуа Эстерхёйзен (27-я минута), Рашид Магомедсаидов (31) и Николас Остхузен (58). У «Красного Яра» мяч со штрафного забил Джейсон Таумалоло (35). На 37-й минуте игрок «Красного Яра» Роберт Сутидзе получил красную карточку.

«Енисей» одержал победу в 150-м по счету красноярском дерби и догнал своих соперников по титулам в Кубке России, теперь у обоих клубов по 10 трофеев.