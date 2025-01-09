Журова предположила, что регбийный «Глостер» запретил флаг России после жалобы украинца

«Понятно, что клубу мы не можем диктовать политику, — сказала Журова. — Наверное, пожаловался украинский болельщик, как это обычно бывает. Но история выглядит странно: на пике конфликта они этого не сделали, а сейчас это уже выглядит бессмысленно. Возможно, в свое время просто не отследили».