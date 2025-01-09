Журова предположила, что регбийный «Глостер» запретил флаг России после жалобы украинца

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Английский регбийный клуб «Глостер» мог запретить наносить российский флаг на форму игрока команды Кирилла Готовцева после жалобы украинца. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.
С 2015 года игроки «Глостера» могут наносить на форму флаги сборных, которые они представляют, однако на этой неделе клуб запретил российский триколор «после жалобы одного из болельщиков в соцсетях». Готовцев выступает за «Глостер» с 2021 года.
«Понятно, что клубу мы не можем диктовать политику, — сказала Журова. — Наверное, пожаловался украинский болельщик, как это обычно бывает. Но история выглядит странно: на пике конфликта они этого не сделали, а сейчас это уже выглядит бессмысленно. Возможно, в свое время просто не отследили».
На странице «Глостера» в соцсети X под распространенным заявлением большинство поклонников клуба критически восприняли решение. По их словам, Готовцев не имеет никакого отношения к конфликту на Украине.
Готовцев играл за сборную России с 2015 года, был участником чемпионата мира в Японии в 2019 году. «Глостер» занимает пятое место из 10 в чемпионате Англии.