В Москве построят новый современный стадион для регби

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Федерация регби России на своем официальном сайте объявила о строительстве в Москве нового современного стадиона.
Высший совет организации одобрил концепцию развития стадиона для регби, который будет построен в Мнёвниковской пойме. Арена и вся ее инфраструктура будут носить имя ЦСКА. Как отмечается, стадион должен быть построен в течение четырех лет и займет 140 тысяч квадратных метров.
«Это многомиллиардный и беспрецедентный проект для истории российского регби. Даже государственные проекты в регби никогда таких цифр и сумм не имели. Вся инфраструктура будет носить имя ЦСКА. Но ЦСКА не сможет принять какого-то решения без Федерации регби России, точно так же, как ФРР не сможет принять какое-то решение без ЦСКА. Строительство может занять несколько лет, а служить нам он должен столетиями и десятилетиями», — заявил глава федерации Игорь Артемьев.
«По завершении проекта, когда коммерческая недвижимость будет реализована, мы будем иметь право на 30% доходов от этой недвижимости. Вся спортивная инфраструктура будет принадлежать 50 на 50 — ЦСКА и Федерации регби России. Вся коммерческая часть останется за инвестором, мы к этому не имеем отношения, зато мы получаем весь стадион в свое распоряжение. Планируем встречи с мэром Москвы, чтобы соответствующие льготы по развитию сопутствующей инфраструктурой были предоставлены городом», — добавил функционер.