В Москве построят новый современный стадион для регби

«По завершении проекта, когда коммерческая недвижимость будет реализована, мы будем иметь право на 30% доходов от этой недвижимости. Вся спортивная инфраструктура будет принадлежать 50 на 50 — ЦСКА и Федерации регби России. Вся коммерческая часть останется за инвестором, мы к этому не имеем отношения, зато мы получаем весь стадион в свое распоряжение. Планируем встречи с мэром Москвы, чтобы соответствующие льготы по развитию сопутствующей инфраструктурой были предоставлены городом», — добавил функционер.