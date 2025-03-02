«Пять лет в чудесной стране». Два регбиста из ЮАР смогут выступать за сборную России

Регбисты из Южной Африки Арноут Малербе и Гюнтер ван Вуурен, выступающие за московское «Динамо», получили российское спортивное гражданство. Теперь они не считаются легионерами в чемпионате России и могут выступать за нашу национальную сборную.
Прекрасная русская семья
29-летний Малербе начинал свой путь в регби на родине в ЮАР, в клубе «Вальке». Затем он присоединился к академии «Голден Лайонс», где участвовал в молодежных соревнованиях. В 2016-м он выиграл молодежный «Карри Кап» и дебютировал во взрослом регби. Год спустя Арноут перешел в «Боланд Кавальерс», за который провел более 40 игр.
Весной 2020-го Малербе стал игроком московского ЦСКА. С 2021-го по 2023-й выступал за «ВВА-Подмосковье», а в конце 2023-го подписал контракт с «Динамо». В сезоне-2023/24 провел за бело-голубых 11 встреч в чемпионате России.
«Время бежит очень быстро, и не успеваешь оглянуться, как ты уже пять лет в чудесной стране, у тебя хорошая работа и прекрасная русская семья. Сегодня я делаю шаг в новое будущее, которое обязательно будет еще лучше!» — цитирует Арноута пресс-служба «Динамо».
29-летний ван Вуурен — воспитанник академии «Голден Лайонс», за которую выступал до 18 лет, а затем переехал в «Читас». С 2014-го он начал карьеру сначала за молодежный состав, а после начал привлекаться и во взрослую команду. В 2019-м Гюнтер был в аренде в «Боланд Кавальерс».
Зимой 2020-го регбист впервые оказался в российском клубе — перешел в казанскую «Стрелу», а уже через год стал игроком «Динамо». В прошлом сезоне в составе столичного коллектива ван Вуурен сыграл в восьми матчах чемпионата России и занес две попытки.
Не первый кейс
Малербе и ван Вуурен — далеко не первые уроженцы Южной Африки, получившие российские паспорта. Еще летом 2020-го Высший совет Федерации регби России принял решение о необходимости реализации программы натурализации, после чего наша команда пополнилась новыми именами.
В декабре 2024-го выступающий за «Стрелу-Ак Барс» Рикер Корфф получил российское спортивное гражданство, как и два регбиста пензенского «Локомотива» — Стефан де Вит и Стефен Малан. Минувшим летом нападающий «Енисея-СТМ» Франсуа Эстерхейзен также успешно прошел процесс натурализации и перестал считаться легионером.
«Все еще не могу до конца поверить, но в то же время с воодушевлением смотрю в будущее. Если я получу вызов в сборную, то для меня будет большой честью представлять Россию!» — говорил он «Чемпионату».
А в начале нулевых произошла неприятная история, связанная с южноафриканцами в сборной России. Нашу команду исключили из списка стран — участниц квалификационного турнира чемпионата мира по регби после того, как в заявке оказались три игрока из ЮАР: Джоан Хендрикс, Рейнер Вольшенк и Вернер Питерс. Обвинение выдвинул Испанский союз регби. Тогда независимый юрист, приглашенный расследовать это дело, постановил, что Россия не смогла обосновать привлечение этих игроков в нашу сборную. Правда, спустя годы похожая история случилась и с Испанией: в 2020-м там признали нарушение правил натурализации южноафриканского игрока Джона Уэссел-Белла.
Исполнительный комитет Всемирной федерации регби 1 марта 2022 года принял решение временно отстранить российскую сборную от участия в соревнованиях под эгидой организации. Наша национальная команда является серебряным призером (2017/18) чемпионата Европы, а также многократным призером Кубка европейских наций.