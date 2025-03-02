«Пять лет в чудесной стране». Два регбиста из ЮАР смогут выступать за сборную России

А в начале нулевых произошла неприятная история, связанная с южноафриканцами в сборной России. Нашу команду исключили из списка стран — участниц квалификационного турнира чемпионата мира по регби после того, как в заявке оказались три игрока из ЮАР: Джоан Хендрикс, Рейнер Вольшенк и Вернер Питерс. Обвинение выдвинул Испанский союз регби. Тогда независимый юрист, приглашенный расследовать это дело, постановил, что Россия не смогла обосновать привлечение этих игроков в нашу сборную. Правда, спустя годы похожая история случилась и с Испанией: в 2020-м там признали нарушение правил натурализации южноафриканского игрока Джона Уэссел-Белла.