«Мы любим подраться, но по правилам». Новый сезон в русском регби откроет суперматч в Питере

Завтра в Санкт-Петербурге на легендарном стадионе «Петровский» состоится встреча за Суперкубок России по регби между «Енисеем-СТМ» и «Стрелой-Ак Барс». Sport24 побывал на предматчевой пресс-конференции и записал самое важное.
Игорь Артемьев, президент Федерации регби России
— Противостояние «Енисея-СТМ» и «Стрелы-Ак Барс» в последние годы подарило нам много счастливых минут, совершенно незабываемые матчи. Наш национальный чемпионат является абсолютно искрометным, очень трудно представить до последних секунд, кто когда побеждает. Но, несмотря на отчаянную борьбу, игра идет по правилам. Слава богу, в нашем виде спорта нет очень многих других недостатков, которые есть в других видах. У нас есть свои недостатки, но у нас все это происходит по тем самым принципам и правилам, которые приняты в российском регби уже очень много лет назад. То поколение, которое сегодня выросло, демонстрирует приверженность этим принципам, которые очень характерны для российских граждан: мы любим подраться, но любим подраться по правилам, мы не любим негодяев на поле и за пределами поля. Мы любим, когда сильные помогают слабым, когда ребята и девчата поддерживают друг друга. Все это создает особую моральную атмосферу в нашей игре.
Думаю, завтра будет совершенно потрясающий матч. Надеюсь, все пройдет без травм, желаю ребятам бескомпромиссной борьбы, каждой команде желаю победы. Я буду болеть за регби в целом, потому что такой матч, конечно, внесет большой вклад в развитие нашего регби. Ждем завтра огромное количество болельщиков на стадионе.
Александр Первухин, главный тренер «Енисея-СТМ»
— Начало сезона — это реально праздник, тем более когда он начинается такой игрой, такой заставкой. Мы закончили чемпионат великолепным матчем, и история повторяется в этом году. Желаю обеим командам показать красивое регби. Поздравляю всю нашу регбийную общественность с началом сезона, хорошей нам игры.
Что касается состояния поля: оно само по себе хорошее, мягкое. Я даже с опасением смотрю на прогноз, потому что ощущение такое: когда еще нет полностью травяного покрова, если пойдет дождь, эта мягкость может превратиться в определенный недостаток. Но в целом поле хорошего уровня.
ДжейПи Нил, главный тренер «Стрелы-Ак Барс».
— Считаю, если сравнивать предсезонку с прошлыми годами, эта была тяжелой. Некоторые обстоятельства повлияли на подготовку, она получилась достаточно скомканной. Немного нервничаю, при этом с нетерпением жду предстоящей игры и того, как наши новички проявят себя.
Давление в финальных матчах всегда было и есть, нужно научиться с этим справляться. Интересный момент был перед прошлогодним финалом с «Енисеем-СТМ»: на собрании я спросил у ребят, сколько из них играло в финалах чемпионата — только четыре человека подняли руку. Чем больше вы играете под таким давлением, тем больше вы учитесь с ним справляться. Считаю, у нас сейчас именно такая команда, которая уже умеет играть под таким давлением и добиваться результата.
Герман Давыдов, капитан «Стрелы-Ак Барс»
— Завтра будет хорошая игра с хорошим соперником. Наверное, повезет чуть больше тому, кто выиграет монетку сначала, потому что очень сильный ветер. А так, будет хорошая битва. Нам есть, что доказывать, есть небольшой должок за прошлогодний чемпионат. Будет очень интересно. Тренировали ли мы удары по воротам в случае ничьи? Не тренировали.
Дмитрий Герасимов, капитан «Енисея-СТМ»
— Чувствуется небольшое волнение, и я очень сильно рад этому, что оно есть, что нас ждет сильный, уверенный в себе соперник. Думаю, завтра будут определенного настроя, накала, прекрасный матч, и что мы сможем показать очень хорошую игру.
Что касается команды: мы, конечно, уже очень сильно соскучились по регби, и сразу сезон начинается вот с такого матча. Наконец-то закончилась тяжелая пора предсезонки, которая достаточно долго и тяжело шла. Уверен: мы все готовы, уже голодные до игры.