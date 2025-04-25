«Мы любим подраться, но по правилам». Новый сезон в русском регби откроет суперматч в Питере

— Противостояние «Енисея-СТМ» и «Стрелы-Ак Барс» в последние годы подарило нам много счастливых минут, совершенно незабываемые матчи. Наш национальный чемпионат является абсолютно искрометным, очень трудно представить до последних секунд, кто когда побеждает. Но, несмотря на отчаянную борьбу, игра идет по правилам. Слава богу, в нашем виде спорта нет очень многих других недостатков, которые есть в других видах. У нас есть свои недостатки, но у нас все это происходит по тем самым принципам и правилам, которые приняты в российском регби уже очень много лет назад. То поколение, которое сегодня выросло, демонстрирует приверженность этим принципам, которые очень характерны для российских граждан: мы любим подраться, но любим подраться по правилам, мы не любим негодяев на поле и за пределами поля. Мы любим, когда сильные помогают слабым, когда ребята и девчата поддерживают друг друга. Все это создает особую моральную атмосферу в нашей игре.