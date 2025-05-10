«Мы в шоке». Призёр Олимпиады-2024 погиб в страшной аварии

«Мы в шоке от внезапной смерти Хосая. Он был светлым человеком как на поле, так и за его пределами, являлся опорой фиджийской общины в нашем клубе. Несмотря на боль, вера поможет нам пережить это чрезвычайно трудное время. Конечно, я думаю о его супруге и семье. Благодарю всех, кто выразил поддержку. Мы не будем делать других заявлений и просим уважать трагедию его семьи», — приводит слова президента «Кастр Олимпик» Пьер-Ива Револя пресс-служба клуба.