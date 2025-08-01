«Очень хотим забрать все трофеи в этом году». Капитан «Стрелы» — о победе над «Енисеем»

— Думаю, что в этом сезоне — точно по силам. Каждый в команде не просто мечтает об этом, а видит цель. Вместе мы шагаем к цели. Очень хотим забрать все трофеи в этом году и порадовать не только себя и родных, но и наших болельщиков, ведь мы не хорошо видим и чувствуем их поддержку.