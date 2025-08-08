Ричмонд
Умер бывший член сборной по регби Алексей Сергеев

Бывший участник сборной России по регби Алексей Сергеев умер в возрасте 53 лет.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший регбист сборной России Алексей Сергеев скончался в возрасте 53 лет, сообщается в Telegram-канале клуба «ВВА-Подмосковье».

Точные причины смерти Сергеева не уточняются. Прощание с бывшим спортсменом состоится 9 августа в храме Святой Троицы в Лосино-Петровском.

«Алексея Владимировича запомнят как человека железного характера, настоящего бойца и мудрого наставника, чья преданность регби и родной команде стала примером для многих», — говорится в сообщении клуба.

Сергеев выступал за «ВВА-Подмосковье» с 1989 по 2005 год, а с 1992 по 2003 год защищал цвета сборной России по регби и регби-7.