Умер бывший член сборной по регби Алексей Сергеев

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший регбист сборной России Алексей Сергеев скончался в возрасте 53 лет, сообщается в Telegram-канале клуба «ВВА-Подмосковье».
Точные причины смерти Сергеева не уточняются. Прощание с бывшим спортсменом состоится 9 августа в храме Святой Троицы в Лосино-Петровском.
«Алексея Владимировича запомнят как человека железного характера, настоящего бойца и мудрого наставника, чья преданность регби и родной команде стала примером для многих», — говорится в сообщении клуба.
Сергеев выступал за «ВВА-Подмосковье» с 1989 по 2005 год, а с 1992 по 2003 год защищал цвета сборной России по регби и регби-7.