Двух регбистов дисквалифицировали за один и тот же стероид

Двух бывших регбистов «ВВА-Подмосковье» дисквалифицировали за один стероид.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские регбисты Артем Писарьков и Сергей Жбанов дисквалифицированы на шесть лет и четыре года соответственно за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.

Жбанову 24 года. Он отстранен от соревнований на четыре года начиная с 19 июня 2024 года. В его пробе были обнаружены запрещенный стероид дростанолон и его метаболит. 23-летний Писарьков дисквалифицирован на шесть лет начиная с 28 июня 2024-го. В допинг-пробе спортсмена также был выявлен метаболит дростанолона и, кроме того, обнаружен триметазидин.

До отстранения Жбанов и Писарьков представляли клуб «ВВА-Подмосковье», выступающий в чемпионате России по регби.