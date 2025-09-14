Двух регбистов дисквалифицировали за один и тот же стероид

Жбанову 24 года. Он отстранен от соревнований на четыре года начиная с 19 июня 2024 года. В его пробе были обнаружены запрещенный стероид дростанолон и его метаболит. 23-летний Писарьков дисквалифицирован на шесть лет начиная с 28 июня 2024-го. В допинг-пробе спортсмена также был выявлен метаболит дростанолона и, кроме того, обнаружен триметазидин.