Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое молодых российских регбистов погибли в ДТП

20-летний Захар Морозов выступал за московское «Динамо», 21-летний Виталий Чазов — за ЦСКА.

Источник: телеграм-канал РК «Динамо»

Российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале московского регбийного клуба «Динамо».

«Большая трагедия в нашей семье. Прошлой ночью в результате трагической аварии из жизни ушли воспитанники московского регби Захар Морозов и Виталий Чазов», — говорится в сообщении.

20-летний Морозов в прошлом сезоне играл за молодежную команду «Динамо», 21-летний Чазов выступал за ЦСКА.

«Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата — общая для всех нас», — добавили в «Динамо».

Подробностей происшествия в «Динамо» не уточнили.