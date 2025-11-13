Алексей Щербань продлил контракт с «Енисеем-СТМ»

Пока есть азарт и желание играть и побеждать, готов выкладываться на полную ради любимой команды и наших болельщиков. Хочу завершить карьеру в синей форме родного клуба. Спасибо руководству и тренерам за доверие — я заряжен на успех и предан делу всей душой!" — рассказал Щербань.