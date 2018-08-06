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17:37 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Некрасов выиграл серебро на ЧЕ по стендовой стрельбе в дабл-трапе

ТАСС, 6 августа. Россиянин Артем Некрасов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по стендовой стрельбе в дисциплине «дабл-трап». Турнир проходит в австрийском Леоберсдорфе.

Источник: РИА "Новости"

Россиянин поразил 141 мишень из 150 возможных. Чемпионом Европы стал итальянец Антонио Барилла (146). Третьим стал словак Анджей Олейник (139).

В командном зачете сборная России в составе Некрасова, Василия Мосина и Александра Фурасьева также заняла второе место, поразив 393 мишени из 450. Итальянцы одержали победу (415), третьими стали австрийцы (299).

Некрасов является бронзовым призером чемпионата мира в командном турнире в дабл-трапе. 26-летний россиянин записал в свой актив четыре серебра чемпионатов Европы и одну бронзу.

Чемпионат Европы завершится 13 августа.

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