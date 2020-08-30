Вдовина стала чемпионкой России в стрельбе из винтовки

Второе место заняла Татьяна Подшибякина, замкнула тройку лучших бронзовый призер Олимпийских игр Мария Феклистова. В этой дисциплине у мужчин первым стал Андрей Горулев. Серебряную медаль выиграл Сергей Круглов, бронза у Владислава Фетисова.