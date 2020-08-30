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30 августа, источник: Спорт РИА Новости

Вдовина стала чемпионкой России в стрельбе из винтовки

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Дарья Вдовина завоевала золотую медаль чемпионата России в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лежа с 50 метров.

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Источник: РИА "Новости"

Второе место заняла Татьяна Подшибякина, замкнула тройку лучших бронзовый призер Олимпийских игр Мария Феклистова. В этой дисциплине у мужчин первым стал Андрей Горулев. Серебряную медаль выиграл Сергей Круглов, бронза у Владислава Фетисова.

Чемпионат России по пулевой стрельбе проходил 24—30 августа на базе «Лисья нора» в Московской области.

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