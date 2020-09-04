Чемпионат мира по стрелковому спорту в 2022 году пройдет в России

ТАСС, 4 сентября. Россия примет чемпионат мира по стрелковому спорту 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

Подобное решение было принято 3 сентября на заседании исполкома Международной федерации стрелкового спорта.

Чемпионат мира по стрелковому спорту впервые в истории состоится на территории России, соревнования пройдут в Дмитровском районе Московской области на спортивно-стрелковом комплексе «Лисья Нора». Ожидается, что по итогам каждого из олимпийских упражнений будут разыграны первые лицензии на участие в Олимпиаде 2024 года в Париже.