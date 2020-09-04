Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Италия
Босния и Герцеговина
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Нидерланды
Польша
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Норвегия
Австрия
01
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Румыния
Северная Ирландия
10
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Шотландия
Израиль
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Словакия
Чехия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Беларусь
Албания
01
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Витязь
04
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
31
Футбол. Лига наций
19:00
Литва
Казахстан
02
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
СКА
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Куньлунь
21
Футбол. Первый дивизион
5.09
СКА-Хабаровск
Торпедо М
Все события
Фоторепортажи
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
16:48 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по стрелковому спорту в 2022 году пройдет в России

Турнир пройдет в России впервые в истории.

Наверх

ТАСС, 4 сентября. Россия примет чемпионат мира по стрелковому спорту 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

Подобное решение было принято 3 сентября на заседании исполкома Международной федерации стрелкового спорта.

Чемпионат мира по стрелковому спорту впервые в истории состоится на территории России, соревнования пройдут в Дмитровском районе Московской области на спортивно-стрелковом комплексе «Лисья Нора». Ожидается, что по итогам каждого из олимпийских упражнений будут разыграны первые лицензии на участие в Олимпиаде 2024 года в Париже.

В 2017 году Россия принимала чемпионат мира по стендовой стрельбе, в 2010 и 2014 году на территории страны прошли чемпионаты Европы по стендовой стрельбе и стрельбе из пневматического оружия соответственно.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Лионель Месси объявил, что остается в «Барселоне»
Миранчук дал первое интервью после перехода в «Аталанту» (видео)
Молодежная сборная России одержала победу в матче отбора ЧЕ-2021
Российский гонщик умер после потери сознания на Гран-при Москвы
Forbes назвал годовой доход Конора Макгрегора
Форвард «Реала» перешел в «Милан» на правах аренды
Голландия играет с Польшей в матче Лиги наций (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь