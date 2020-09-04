Чемпионат мира по стрелковому спорту в 2022 году пройдет в России
Турнир пройдет в России впервые в истории.
Турнир пройдет в России впервые в истории.
ТАСС, 4 сентября. Россия примет чемпионат мира по стрелковому спорту 2022 года. Об этом сообщает
Подобное решение было принято 3 сентября на заседании исполкома Международной федерации стрелкового спорта.
Чемпионат мира по стрелковому спорту впервые в истории состоится на территории России, соревнования пройдут в Дмитровском районе Московской области на
В 2017 году Россия принимала чемпионат мира по стендовой стрельбе, в 2010 и 2014 году на территории страны прошли чемпионаты Европы по стендовой стрельбе и стрельбе из пневматического оружия соответственно.