Лещикова сменила Лисина во главе Стрелкового союза России

Лещикова являлась единственным кандидатом на пост президента федерации. Предприниматель Владимир Лисин, руководивший союзом с 2002 года, решил не переизбираться на новый срок. В 2018 году основной акционер группы Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) был избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).