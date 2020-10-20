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15:25 (мск), источник: ТАСС

Лещикова сменила Лисина во главе Стрелкового союза России

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Анна Лещикова избрана новым президентом Стрелкового союза России (ССР). Это произошло во вторник на отчетно-выборной конференции организации.

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Лещикова являлась единственным кандидатом на пост президента федерации. Предприниматель Владимир Лисин, руководивший союзом с 2002 года, решил не переизбираться на новый срок. В 2018 году основной акционер группы Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) был избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Лещикова раньше занимала пост исполнительного директора ССР, она входит в административный совет ISSF и в президиум Европейской конфедерации стрелкового спорта (ESC).

Лисин в сентябре возглавил российский список Forbes («Форбс»), его состояние оценивается в $22,7 млрд.

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