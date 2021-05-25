Сборная России выиграла командные соревнования на чемпионате Европы по стрельбе

В понедельник Мухаметьянов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, а Владимир Масленников стал третьим в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м. Виталина Бацарашкина стала серебряным призером первенства в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м среди женщин.