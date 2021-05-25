Россиянки стали чемпионками Европы в командной стрельбе из пневматической винтовки

В составе российской команды выступали Юлия Зыкова, Анастасия Галашина и Юлия Каримова. В финале они оказались сильнее словенок. Третье место заняла команда Румынии.

В командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров российские спортсменки заняли второе место, уступив в финале украинской команде. В составе сборной России выступали Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова и Дарья Сироткина. Третье место заняла команда Сербии.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3241568242362?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.