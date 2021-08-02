Россиянин Сергей Каменский вышел в финал ОИ в стрельбе с трёх позиций с лучшим результатом

Россиянин Сергей Каменский вышел в финал ОИ в стрельбе с трёх позиций с лучшим результатом

Россиянин Сергей Каменский вышел в финал соревнований по стрельбе из винтовки с 50 м с трёх позиций на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).