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08:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Россиянин Сергей Каменский вышел в финал ОИ в стрельбе с трёх позиций с лучшим результатом

Россиянин Сергей Каменский вышел в финал соревнований по стрельбе из винтовки с 50 м с трёх позиций на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).

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Источник: РИА "Новости"

В квалификации он продемонстрировал лучший результат — 1183.

Финал, в котором примут участие восемь спортсменов, начнётся в 10:50 мск. Соперниками Каменского будут представители Китая, Норвегии, Сербии, Украины, Хорватии и Беларуси.

Ранее Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.

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