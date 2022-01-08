Чемпион мира по стендовой стрельбе погиб от выстрела на охоте

Как сообщает источник, 6 января 19-летний спортсмен находился на охоте недалеко от Пизы. Когда Гилли наклонился, чтобы поднять свою винтовку, он случайно выстрелил себе в живот. Находившиеся рядом с ним друзья вызвали скорую, итальянец был доставлен в больницу, однако скончался во время операции.