Чемпион мира по стендовой стрельбе погиб от выстрела на охоте
Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров Кристиан Гилли из Италии погиб в результате несчастного случая, произошедшего с ним на охоте.
Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров Кристиан Гилли из Италии погиб в результате несчастного случая, произошедшего с ним на охоте.
Об этом информирует итальянское агентство ANSA.
Как сообщает источник, 6 января 19-летний спортсмен находился на охоте недалеко от Пизы. Когда Гилли наклонился, чтобы поднять свою винтовку, он случайно выстрелил себе в живот. Находившиеся рядом с ним друзья вызвали скорую, итальянец был доставлен в больницу, однако скончался во время операции.
Гилли стал в 2021 году чемпионом мира по стендовой стрельбе среди юниоров в командных и смешанных соревнованиях, а также выиграл три золота на юниорском чемпионате Европы.