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15:05 (мск), источник: Газета.Ру

Чемпион мира по стендовой стрельбе погиб от выстрела на охоте

Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров Кристиан Гилли из Италии погиб в результате несчастного случая, произошедшего с ним на охоте.

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Источник: Инстаграм Кристиана Гилли

Об этом информирует итальянское агентство ANSA.

Как сообщает источник, 6 января 19-летний спортсмен находился на охоте недалеко от Пизы. Когда Гилли наклонился, чтобы поднять свою винтовку, он случайно выстрелил себе в живот. Находившиеся рядом с ним друзья вызвали скорую, итальянец был доставлен в больницу, однако скончался во время операции.

Гилли стал в 2021 году чемпионом мира по стендовой стрельбе среди юниоров в командных и смешанных соревнованиях, а также выиграл три золота на юниорском чемпионате Европы.

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