Необычная свадьба чемпионки Олимпиады Бацарашкиной: торт-сердечко, вечеринка в кимоно и кигуруми с видеоиграми

На Олимпийских играх в Токио Виталина Бацарашкина стала двукратной чемпионкой (пневматический пистолет 10 м и 25 м). Тогда же она прославилась в геймерском мире из-за кулона «Ведьмака». А еще сообщила о предстоящей свадьбе, которую все некогда сыграть.

— Я уже шутила, что не хотела свадьбу, потому что хочется оттянуть само мероприятие. Даже обмолвилась, что это произойдет после Олимпиады. Так получилось, что ее отложили на год, но это не из-за меня (смеется). Хотела после чемпионата мира, но не срослось. Все так закрутилось со сборами. Надеюсь, в эти полгода найдется времечко.

И время нашлось. Бацарашкина вышла замуж в декабре 2021-го. Избранником олимпийской чемпионки стал Иван Ильиных, который в прошлом тоже профессионально занимался стрельбой, но из винтовки. Познакомились же ребята в далеком 2014-м.

«Мы познакомились в 2014 году на чемпионате России, я выступал за команду Оренбургской области, тогда были еще в званиях мастеров спорта, потом уже и до мастеров международного класса дошли, но она меня обогнала», — признался Ильиных NGS55.RU.

Предложение же Ильиных сделал Бацарашкиной несколько лет назад, хотя сама спортсменка рассказывала, что это случилось в октябре прошлого года. Вот как вспоминает это мама спортсменки:

— Это было пару лет назад, он в Москве это сделал, кажется. Он сначала дурака ей валял — сушки какие-то дарил, что-то у них там смешное было. Уже давно это было. Пытались заявление в ЗАГС подать, но не выбрали дня, потому что ее все время дома не было. Поговорили-поговорили, закрыли ноутбук и сказали: «В другой раз, значит». Им и так хорошо.

В нашей семье он мне практически как сын. Последние годы он жил в Москве. Все смеются сейчас, говорят, что из Москвы приехать в Омск — это точно любовь, конечно. Пару лет уже в Омске живет. Спортом не занимается, ездит только на охоту с дедушкой.

На торжестве присутствовали только родные и близкие друзья молодоженов. Фамилию Бацарашкина менять не стала, потому что не хочет втягивать себя в волокиту со сменой всех документов.

Веселье не обошлось без первого танца.

А праздничный торт был сделан в виде огромного белого сердца.

Самым крутым моментом торжества стала тематическая вечеринка (вероятно, она состоялась до или после свадьбы). Муж Бацарашкиной нарядился в белую пижаму кигуруми, сама спортсменка предстала в образе японки в кимоно. Инкогнито за спиной ребят в маске чумного доктора. В руках у пары джойстики, потому что видеоигры — большая любовь Виталины.