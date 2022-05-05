Спортсмены и тренеры сборных России по стрельбе обратились к Путину

В марте Минспорт РФ приостановил действие государственной аккредитации ССР в связи с непредставлением программы развития спорта «пулевая стрельба» и «стендовая стрельба». ССР назвал решение министерства противоречащим законодательству и наносящим прямой ущерб развитию спорта.
«Просим вас подключиться к решению вопроса несправедливого блокирования деятельности ССР министерством спорта РФ. На данный момент приостановлена аккредитация данной федерации. Мы являемся основными специалистами в стране, которые представляют и реализовывают программу развития вида спорта. Благодаря именно нашей программе мы завоевали восемь медалей, из которых две золотые, на Олимпиаде в Токио. Именно к этой программе есть претензии у Минспорта. Он ее не принимает и не финансирует. Продолжает не принимать в текущем цикле, не выделяя средств на ее реализацию, но использует ее как формальную причину для не аккредитации», — говорится в письме, опубликованном на официальном сайте ССР.
Авторы послания отмечают, что в создавшихся условиях они могут лишиться шансов получить олимпийские лицензии.
«На данный момент действия со стороны министерства спорта только дестабилизируют наших спортсменов, тренеров, специалистов и всю работу по спортивной подготовке. Это не только не способствует развитию спорта, но и в конечном итоге может привести к невозможности участия в Олимпийских играх в Париже», — заключили в письме.
На Олимпийских играх в Токио российские стрелки наряду с борцами, гимнастами и фехтовальщиками принесли в копилку сборной России наибольшее количество медалей — 8 (2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые).