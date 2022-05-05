Спортсмены и тренеры сборных России по стрельбе обратились к Путину

«Просим вас подключиться к решению вопроса несправедливого блокирования деятельности ССР министерством спорта РФ. На данный момент приостановлена аккредитация данной федерации. Мы являемся основными специалистами в стране, которые представляют и реализовывают программу развития вида спорта. Благодаря именно нашей программе мы завоевали восемь медалей, из которых две золотые, на Олимпиаде в Токио. Именно к этой программе есть претензии у Минспорта. Он ее не принимает и не финансирует. Продолжает не принимать в текущем цикле, не выделяя средств на ее реализацию, но использует ее как формальную причину для не аккредитации», — говорится в письме, опубликованном на официальном сайте ССР.