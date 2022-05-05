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21:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Спортсмены и тренеры сборных России по стрельбе обратились к Путину

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Спортсмены и тренеры сборных команд России по пулевой и стендовой стрельбе обратились к президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой посодействовать в возвращении аккредитации Стрелковому союзу России (ССР).

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Источник: РИА "Новости"

В марте Минспорт РФ приостановил действие государственной аккредитации ССР в связи с непредставлением программы развития спорта «пулевая стрельба» и «стендовая стрельба». ССР назвал решение министерства противоречащим законодательству и наносящим прямой ущерб развитию спорта.

«Просим вас подключиться к решению вопроса несправедливого блокирования деятельности ССР министерством спорта РФ. На данный момент приостановлена аккредитация данной федерации. Мы являемся основными специалистами в стране, которые представляют и реализовывают программу развития вида спорта. Благодаря именно нашей программе мы завоевали восемь медалей, из которых две золотые, на Олимпиаде в Токио. Именно к этой программе есть претензии у Минспорта. Он ее не принимает и не финансирует. Продолжает не принимать в текущем цикле, не выделяя средств на ее реализацию, но использует ее как формальную причину для не аккредитации», — говорится в письме, опубликованном на официальном сайте ССР.

Авторы послания отмечают, что в создавшихся условиях они могут лишиться шансов получить олимпийские лицензии.

«На данный момент действия со стороны министерства спорта только дестабилизируют наших спортсменов, тренеров, специалистов и всю работу по спортивной подготовке. Это не только не способствует развитию спорта, но и в конечном итоге может привести к невозможности участия в Олимпийских играх в Париже», — заключили в письме.

На Олимпийских играх в Токио российские стрелки наряду с борцами, гимнастами и фехтовальщиками принесли в копилку сборной России наибольшее количество медалей — 8 (2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые).

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