Стрелок лишился руки и выиграл Олимпиаду: удивительная история венгра

Источник: соцсети

Бракованный боеприпас

Такач родился в Будапеште и после школы сразу поступил в военное училище. В армии Карой быстро заметил, что у него отлично получается стрелять из пистолета. Рядовой начал участвовать в соревнованиях и уже в 20 лет прославился как самый меткий стрелок Венгрии.

Карой решил совмещать службу в армии и карьеру профессионального стрелка. Главной его мечтой стало олимпийское золото, ради которого он тренировался все свободное время. Но преградой стала бюрократия. Весь состав сборной Венгрии по стрельбе на Игры 1936 года состоял из офицеров, а Такач тогда проходил службу в звании сержанта.

Лучший стрелок Венгрии не поехал на Олимпиаду. Он расстроился, но не сдался. Уж за следующие четыре года он точно успел бы стать офицером. Но бюрократические сложности оказались не главной проблемой на пути к мечте.

Венгерский стрелок Карой Такач на Олимпийских играх | Источник: соцсети

На одном из военных сборов Такач проводил занятие по обращению с гранатой, ему попался бракованный снаряд. Граната лежала рядом со стрелком и внезапно сдетонировала. Такача тут же доставили в больницу, где он провел следующие несколько месяцев.

Венгр был правшой, и именно эта рука пострадала при взрыве. В результате врачам пришлось ее ампутировать почти полностью. Такач думал, что на этом его карьера закончена, но тренер изменил его мнение.

«Ты больше не сможешь стрелять правой рукой. Так попробуй взять пистолет в левую», — сказал он.

Стрелок в итоге согласился. Такач решил, что ничего не потеряет, если просто будет тренироваться. Но он никому об этом не рассказывал и работал самостоятельно. Венгр стеснялся инвалидности и боялся, что к нему не будут относиться серьезно. Вернуться на соревнования он решил лишь год спустя, заявившись на чемпионат Венгрии — 1939.

Ждал Олимпийские игры еще 10 лет

Когда Такач пришел на соревнования, участники подумали, что он просто соскучился по турнирам и решил поддержать знакомых. Каково же было их удивление, когда диктор произнес его фамилию и назвал порядковый номер. Такач стал чемпионом Венгрии. После столь неожиданной победы его тут же позвали в сборную, в составе которой несколько месяцев спустя он стал чемпионом мира.

Венгра называли главным фаворитом Олимпийских игр 1940 года в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Такач вновь оказался невероятно близок к своей мечте, но в этот раз в дело вмешалась Вторая мировая война.

Венгр Карой Такач на тренировке | Источник: соцсети

Такача не призвали на фронт из-за инвалидности. Из-за войны следующие Олимпийские игры состоялись только в 1948 году в Лондоне, куда стрелок отправился в возрасте 38 лет. К тому моменту однорукий венгр уже не считался фаворитом. Пресса была уверена, что золотая медаль достанется аргентинцу Карлосу Вальенте, который был действующим чемпионом мира.

Перед началом соревнований между венгром и аргентинцем состоялся диалог. Вальенте спросил Такача, какие он ставит цели на турнир. «Я приехал, чтобы учиться у лучших», — ответил венгр. Конечно, в тот момент он лукавил. Карой с запасом выступил лучше остальных, завоевав золотую медаль, а Вальенте стал вторым.

Когда они стояли на пьедестале почета, то аргентинец повернулся к венгру и произнес всего одну фразу: «Ты уже достаточно узнал». Мечта Такача, наконец, осуществилась, но он на этом не остановился. Четыре годя спустя венгр вновь оказался на пьедестале почета с золотой медалью на шее.

Карой стал первым в истории Олимпийских игр стрелком из малокалиберного пистолета, завоевавшим две золотые медали. Его достижение продержалось более полувека, пока не было побито в 2004 году. Такач до сих пор остается одним из пяти человек, которые выиграли олимпийскую медаль с ограниченными физическими возможностями.

Венгр выступал и на Играх 1956 года, где занял восьмое место. После этого он решил уйти из спорта и занятьcя тренерской карьерой. Среди его учеников были олимпийские призеры и чемпионы Венгрии. Вскоре он ушел и из армии, которую покинул в звании подполковника.

Такач вошел в историю как пример человека с железной волей, который готов пережить невероятные трудности и все равно не отказаться от своей мечты.