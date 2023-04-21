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18:14 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация стрельбы из лука допустила россиян до соревнований

Допуск разрешен только тем спортсменам, которые смогут доказать свой нейтралитет после независимой проверки.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 21 апреля. Исполнительный комитет Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

«Исполнительный комитет World Archery подтвердил свою поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета и согласился изучить возможность возвращения этих спортсменов на строгих условиях приемлемости, разрешающий допуск только тем лицам, которые могут доказать свой нейтралитет посредством независимого процесса проверки», — говорится в заявлении организации.

28 марта 2023 года Международной олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

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