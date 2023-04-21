Международная федерация стрельбы из лука допустила россиян до соревнований
Допуск разрешен только тем спортсменам, которые смогут доказать свой нейтралитет после независимой проверки.
Допуск разрешен только тем спортсменам, которые смогут доказать свой нейтралитет после независимой проверки.
ТАСС, 21 апреля. Исполнительный комитет Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.
«Исполнительный комитет World Archery подтвердил свою поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета и согласился изучить возможность возвращения этих спортсменов на строгих условиях приемлемости, разрешающий допуск только тем лицам, которые могут доказать свой нейтралитет посредством независимого процесса проверки», — говорится в заявлении организации.
28 марта 2023 года Международной олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.