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20:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) согласовал процедуру возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

World Archery для «определения нейтральности» спортсменов потребует от федераций стрельбы из лука России и Белоруссии предоставления персональных данных о спортсменах и официальных лицах. За этим процессом будет следить независимая комиссия. Также отмечается, что любое лицо, связанное со спортивными клубами ЦСКА или «Динамо», не будет считаться «нейтральным».

Процесс возвращения российских и белорусских спортсменов начнется после официального согласия со стороны национальных федераций. Отмечается, что в связи с этим маловероятно, что спортсмены из России и Белоруссии вернутся на международные соревнования в 2023 году.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) 25 мая выразил единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций политического характера.

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