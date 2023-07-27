World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры

World Archery для «определения нейтральности» спортсменов потребует от федераций стрельбы из лука России и Белоруссии предоставления персональных данных о спортсменах и официальных лицах. За этим процессом будет следить независимая комиссия. Также отмечается, что любое лицо, связанное со спортивными клубами ЦСКА или «Динамо», не будет считаться «нейтральным».

Процесс возвращения российских и белорусских спортсменов начнется после официального согласия со стороны национальных федераций. Отмечается, что в связи с этим маловероятно, что спортсмены из России и Белоруссии вернутся на международные соревнования в 2023 году.