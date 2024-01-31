Белорусские лучники завоевали четыре медали на международном турнире в Орле

Участие в турнире приняли более 500 лучников из 11 стран — Беларуси, России, Армении, Азербайджана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Мексики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Наша команда, представленная 19 спортсменами, завоевала четыре медали: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.



В командных соревнованиях по стрельбе из классического лука победила мужская сборная Беларуси в составе Антона Тереты, Евгения Смольского и Романа Никитенка. В этой же дисциплине наша женская сборная, за которую выступали Александра Стрелец, Анастасия Никифоренко и Анна Марусова, стала второй. В индивидуальном турнире среди мужчин Антон Терета поднялся на вторую ступень пьедестала, а Евгений Смольский занял третье место.