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18:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские лучники завоевали четыре медали на международном турнире в Орле

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лучники завоевали четыре медали на международных соревнованиях Russian Open — Орел 2024. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

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Источник: Минспорт

Участие в турнире приняли более 500 лучников из 11 стран — Беларуси, России, Армении, Азербайджана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Мексики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Наша команда, представленная 19 спортсменами, завоевала четыре медали: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.

В командных соревнованиях по стрельбе из классического лука победила мужская сборная Беларуси в составе Антона Тереты, Евгения Смольского и Романа Никитенка. В этой же дисциплине наша женская сборная, за которую выступали Александра Стрелец, Анастасия Никифоренко и Анна Марусова, стала второй. В индивидуальном турнире среди мужчин Антон Терета поднялся на вторую ступень пьедестала, а Евгений Смольский занял третье место.

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