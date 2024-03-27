Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ведущие российские лучники приняли решение не участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года. Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду, — сказал Ешеев. — Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и “Динамо”.

«Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду», — добавил он.

Глава федерации отметил, что для получения нейтрального статуса российские спортсмены должны были пройти проверку в международной федерации, за изучение персональных данных на предмет соответствия требованиям допуска на Игры каждый должен был заплатить 2 тыс. швейцарских франков.

На прошлой Олимпиаде в Токио российские лучники завоевали два серебра.