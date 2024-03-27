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14:43 (мск), источник: ТАСС

Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде в Париже

На прошлой Олимпиаде в Токио российские лучники завоевали два серебра.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ведущие российские лучники приняли решение не участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года. Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду, — сказал Ешеев. — Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и “Динамо”.

«Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду», — добавил он.

Глава федерации отметил, что для получения нейтрального статуса российские спортсмены должны были пройти проверку в международной федерации, за изучение персональных данных на предмет соответствия требованиям допуска на Игры каждый должен был заплатить 2 тыс. швейцарских франков.

На прошлой Олимпиаде в Токио российские лучники завоевали два серебра.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Международный олимпийский комитет не будет требовать от них подписывать документ об осуждении специальной военной операции. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.

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