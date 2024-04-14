Белорусский стрелок Демеш завоевал олимпийскую лицензию

Олимпийский квалификационный турнир по пулевой стрельбе проходит в бразильском Рио-де-Жанейро. Участие в соревнованиях принимают более 460 спортсменов из 76 стран, путевки в Париж получают по два лучших стрелка в каждом упражнении. В воскресенье мужчины и женщины разыгрывали лицензии в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. В мужском финале выступил наш Владислав Демеш — белорус набрал 235,9 очка и занял второе место, завоевав тем самым олимпийскую лицензию. Опередить Демеша сумел только итальянец Федерико Мальдини.



В аналогичной дисциплине у девушек принимала участие наша Александра Петрова, но выйти в финал из квалификации белоруска не смогла, показав только 31-й результат. Завтра на турнире в Рио-де-Жанейро состоятся отборочные соревнования в стрельбе из пневматической винтовки, нашу женскую команду представит Елизавета Цыдик. Также в стрельбе из пистолета на 25 м свои силы попробует Александра Петрова.