Казахстан завоевал лицензию на ОИ-2024 в стендовой стрельбе
Казахстанка Мария Дмитриенко завоевала лицензию на Олимпийские игры-2024 в стендовой стрельбе, сообщают Vesti.kz.
Казахстанка Мария Дмитриенко завоевала лицензию на Олимпийские игры-2024 в стендовой стрельбе, сообщают Vesti.kz.
Спортсменка стала обладательницей квоты на проходящем в Дохе (Катар) олимпийском отборочном турнире.
Казахстанка вышла в финал в дисциплине «трап» (перестрелка до первого промаха), что позволило ей вне зависимости от результата (четыре участницы финала ранее уже завоевали лицензии) квалифицироваться на Олимпиаду. Путевки на игры получают за 1−2 места.
Мария стала первой, кто квалифицировался на ОИ от Казахстана в стендовой стрельбе.
Добавим, что в Дохе команду Казахстана представляют 21 стрелок. Турнир завершится 29 апреля.
Добавим, что Дмитриенко выступала на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где заняла восьмое место.
Таким образом, на счету Казахстана сейчас 47 лицензий.