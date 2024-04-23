Казахстан завоевал лицензию на ОИ-2024 в стендовой стрельбе

Казахстанка вышла в финал в дисциплине «трап» (перестрелка до первого промаха), что позволило ей вне зависимости от результата (четыре участницы финала ранее уже завоевали лицензии) квалифицироваться на Олимпиаду. Путевки на игры получают за 1−2 места.