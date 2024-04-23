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14:54 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал лицензию на ОИ-2024 в стендовой стрельбе

Казахстанка Мария Дмитриенко завоевала лицензию на Олимпийские игры-2024 в стендовой стрельбе, сообщают Vesti.kz.

Источник: Сали Сабиров/Olympic.kz

Спортсменка стала обладательницей квоты на проходящем в Дохе (Катар) олимпийском отборочном турнире.

Казахстанка вышла в финал в дисциплине «трап» (перестрелка до первого промаха), что позволило ей вне зависимости от результата (четыре участницы финала ранее уже завоевали лицензии) квалифицироваться на Олимпиаду. Путевки на игры получают за 1−2 места.

Мария стала первой, кто квалифицировался на ОИ от Казахстана в стендовой стрельбе.

Добавим, что в Дохе команду Казахстана представляют 21 стрелок. Турнир завершится 29 апреля.

Добавим, что Дмитриенко выступала на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где заняла восьмое место.

Таким образом, на счету Казахстана сейчас 47 лицензий.

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