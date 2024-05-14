Восемь россиян заявились на отборочный к Олимпиаде чемпионат Европы по стендовой стрельбе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Восемь российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, включены в число участников чемпионата Европы по стендовой стрельбе, на котором будут разыграны четыре олимпийских лицензии. Об этом свидетельствуют материалы Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Чемпионат Европы по стендовой стрельбе пройдет с 15 по 27 мая в итальянском Лонато. По итогам соревнований будут разыграны путевки в трапе и ските (по одной в каждой дисциплине — у мужчин и женщин). Чемпионат Европы является для россиян единственной возможностью напрямую отобраться на Олимпийские игры.

Самой титулованной россиянкой, попавшей в заявку на ЧЕ, является 21-летняя Дарья Семьянова (трап), трижды побеждавшая на чемпионатах Европы в 2019 и 2021 годах. На Олимпиаде в Токио спортсменка заняла 15-е место в личном турнире и 11-е — в смешанном командном.

Кроме Семьяновой, в заявку также вошли Полина Бойко, Лада Денисова (все — трап), Арина Кузнецова, Анатолий Семененко и Дарья Туруло (все — скит). Для участия в юниорском турнире были заявлены Рамир Николаев (трап) и Арина Шарапова (скит).