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21:42 (мск), источник: БЕЛТА

Чергейко завоевал два серебра в третий день Кубка России по пулевой стрельбе

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Копилка белорусской команды на открытом Кубке России по пулевой стрельбе пополнилась двумя серебряными наградами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В третий соревновательный день мужчины разыграли два комплекта медалей, по итогам обоих финалов на подиум поднимался наш Илья Чергейко. В стрельбе из пневматической винтовки на 10 м из положения стоя белорус показал второй результат, уступив только Николаю Андрюшину из Липецкой области. В стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м из положения лежа Чергейко также выиграл серебро, опередить Илью снова сумел лишь Андрюшин. В обеих дисциплинах среди юниоров в восьмерку финалистов входил наш Арсений Ливанцов.

Таким образом, после трех дней турнира в подмосковном Игнатово в активе белорусской команды пять медалей — три золота и два серебра. Ранее победы на открытом Кубке России в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений одержали Владимир Чернов (мужчины), Арсений Ливанцов (юниоры) и Мария Богданова (юниорки). Всего соревнования, которые продлятся по 22 мая, собрали более 450 стрелков из Беларуси и России.

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