Чергейко завоевал два серебра в третий день Кубка России по пулевой стрельбе

В третий соревновательный день мужчины разыграли два комплекта медалей, по итогам обоих финалов на подиум поднимался наш Илья Чергейко. В стрельбе из пневматической винтовки на 10 м из положения стоя белорус показал второй результат, уступив только Николаю Андрюшину из Липецкой области. В стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м из положения лежа Чергейко также выиграл серебро, опередить Илью снова сумел лишь Андрюшин. В обеих дисциплинах среди юниоров в восьмерку финалистов входил наш Арсений Ливанцов.



Таким образом, после трех дней турнира в подмосковном Игнатово в активе белорусской команды пять медалей — три золота и два серебра. Ранее победы на открытом Кубке России в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений одержали Владимир Чернов (мужчины), Арсений Ливанцов (юниоры) и Мария Богданова (юниорки). Всего соревнования, которые продлятся по 22 мая, собрали более 450 стрелков из Беларуси и России.