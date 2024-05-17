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17 мая, источник: БЕЛТА

Белоруска Мартынова одержала победу на Кубке России по пулевой стрельбе

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали очередные награды на открытом Кубке России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном Игнатово, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Белоруссии

В четвертый соревновательный день женщины и юниорки определяли сильнейших в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лежа на дистанции 50 м. В женском финале лучший результат показала наша Мария Мартынова, которая обошла Юлию Круглову из Красноярского края и Валентину Коваленко из Санкт-Петербурга. В аналогичном упражнении среди юниорок белоруска Алина Белая стала второй, уступив только представительнице Удмуртской Республики Полине Ярко.

Таким образом, после четырех дней турнира в подмосковном Игнатово в активе нашей команды семь медалей — четыре золота и три серебра. Ранее победы на открытом Кубке России в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений одержали Владимир Чернов (мужчины), Арсений Ливанцов (юниоры) и Мария Богданова (юниорки), а Илья Чергейко поднимался на вторую ступень пьедестала по итогам упражнений МВ-9 и ВП-6. Всего участие в соревнованиях принимают более 450 стрелков из Беларуси и России.

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