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00:13 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруски Иванова и Даниленко победили на Кубке России по пулевой стрельбе

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские стрелки завоевали очередные медали Открытого Кубка России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном Игнатово, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В седьмой соревновательный день женщины и юниорки разыгрывали награды в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. В юниорском финале лучший результат показала белоруска Екатерина Иванова, вслед за ней расположилась ее подруга по команде Ульяна Даниленко. Днем ранее Даниленко одержала победу в женском финале в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м, еще одна белоруска Анастасия Бадун заняла третье место.

Кроме того, на выходных копилка нашей делегации пополнилась одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. Надежда Леоновец стала второй в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м у женщин, Николай Чернуха был третьим в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м у юниоров, а Мария Мартынова и Илья Чергейко взяли бронзу в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м среди смешанных пар.

Таким образом, после семи дней турнира в Игнатово в активе белорусской команды 14 наград — 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Открытый Кубок России завершится 23 мая, всего участие в соревнованиях принимают более 450 стрелков из двух стран.

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