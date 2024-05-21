Белоруски Иванова и Даниленко победили на Кубке России по пулевой стрельбе

В седьмой соревновательный день женщины и юниорки разыгрывали награды в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. В юниорском финале лучший результат показала белоруска Екатерина Иванова, вслед за ней расположилась ее подруга по команде Ульяна Даниленко. Днем ранее Даниленко одержала победу в женском финале в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м, еще одна белоруска Анастасия Бадун заняла третье место.

Кроме того, на выходных копилка нашей делегации пополнилась одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. Надежда Леоновец стала второй в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м у женщин, Николай Чернуха был третьим в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м у юниоров, а Мария Мартынова и Илья Чергейко взяли бронзу в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м среди смешанных пар.