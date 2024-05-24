Олимпийскую чемпионку Бацарашкину лишили возможности выступить на Играх в Париже

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Двукратную олимпийскую чемпионку по пулевой стрельбе Виталину Бацарашкину лишили возможности получить нейтральный статус, что не дает ей право выступить на Играх в Париже. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменки Наталья Кудрина, которой тоже отказали в допуске на международные старты.

Для выступления в отборе на Олимпиаду Бацарашкиной необходимо было получить нейтральный статус от Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

«Выставили очень много условий, — сказала Кудрина. — В частности, надо не быть связанным ни с армией, ни с “Динамо”, ни с ДОСААФ, спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль. Даже мне как тренеру пришел отказ, потому что я представляю общество “Динамо”. Получается, что сейчас у нас нейтральные спортсмены — это молодые ребята, второй эшелон, который, к сожалению, еще себя не проявил».

Бацарашкиной 27 лет, золотые олимпийские медали она завоевала в стрельбе из пневматического пистолета, также на ее счету две серебряные награды Игр 2016 года и победа на чемпионате мира 2018 года. Тренер отметила, что отсутствие международных стартов не лишает спортсменку желания продолжать карьеру.

«Она еще молодая, все-таки пулевая стрельба — не гимнастика. Опыт у нее уже есть, она совершенно по-другому относится к выступлениям. Рано сдаваться. Я думаю, что все-таки здравый смысл в нашей международной федерации проявится. Другие допускают ребят и в форме, и с флагом, но наша ведет себя озлобленно. И это несерьезно, это нарушение Олимпийской хартии», — отметила она.