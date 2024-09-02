«Большинство насмехалось надо мной». Индийская лучница без рук стала звездой

Правда, выйти в четвертьфинал у Шитал не вышло, хотя битва в ⅛ финала с Марианой Суньигой из Чили вышла нервной. Деви в первом раунде вышла вперёд — 29:28, но во втором ошиблась, попав в семёрку, и упустила своё преимущество. В третьем раунде счёт окончательно сравнялся — 82:82. Всё должно было решаться в последнем раунде. Суньига выбила 10 и девять — Деви ответила тем же. Но последней стрелой Мариана попала в девять, а Шитал — в восемь. Завершился поединок с досадным счётом — 138:137 в пользу чилийки.