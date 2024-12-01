Открытый кубок Беларуси по пулевой стрельбе соберет более 150 спортсменов из трех стран

Турнир будет проходить с 2 по 7 декабря. Участие в борьбе за награды в заключительном старте этого года примут более 150 спортсменов из Беларуси, России и Кыргызстана.



Местом их встречи станет спортивно-стрелковый комплекс им. Маршала С. К. Тимошенко.