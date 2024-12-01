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Открытый кубок Беларуси по пулевой стрельбе соберет более 150 спортсменов из трех стран

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоится Открытый кубок Республики Беларусь по стрельбе пулевой среди мужчин и женщин. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве спорта и туризма.

Источник: РИА "Новости"

Турнир будет проходить с 2 по 7 декабря. Участие в борьбе за награды в заключительном старте этого года примут более 150 спортсменов из Беларуси, России и Кыргызстана.

Местом их встречи станет спортивно-стрелковый комплекс им. Маршала С. К. Тимошенко.