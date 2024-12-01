Турнир будет проходить с 2 по 7 декабря. Участие в борьбе за награды в заключительном старте этого года примут более 150 спортсменов из Беларуси, России и Кыргызстана.
Местом их встречи станет спортивно-стрелковый комплекс им. Маршала С. К. Тимошенко.
Открытый кубок Беларуси по пулевой стрельбе соберет более 150 спортсменов из трех стран
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоится Открытый кубок Республики Беларусь по стрельбе пулевой среди мужчин и женщин. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве спорта и туризма.
Турнир будет проходить с 2 по 7 декабря. Участие в борьбе за награды в заключительном старте этого года примут более 150 спортсменов из Беларуси, России и Кыргызстана.