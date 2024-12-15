Российские лучники до 21 года допущены до международных соревнований

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены допущены до участия в соревнованиях среди юниоров (до 21 года) и кадетов (до 18 лет) Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery). Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев, отметив, что спортсмены страны будут выступать в нейтральном статусе.