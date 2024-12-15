Российские лучники до 21 года допущены до международных соревнований

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены допущены до участия в соревнованиях среди юниоров (до 21 года) и кадетов (до 18 лет) Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery). Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев, отметив, что спортсмены страны будут выступать в нейтральном статусе.
«Наши юниоры и кадеты допущены до участия в соревнованиях World Archery в нейтральном статусе — без флага и гимна. Но для их допуска не требуется никакой проверки, будет прямой допуск. Ближайший старт — февральский чемпионат Европы в Самсуне», — сказал Ешеев.
Глава федерации отметил, что в отношении взрослых российских лучников продолжают действовать принятые ранее ограничения — для получения допуска в нейтральном статусе им, в частности, нельзя состоять в спортивных обществах, связанных с силовыми структурами. Пока никто из членов сборной России такого права не получил.