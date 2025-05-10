Россиянка Денисова завоевала золото на Кубке мира по стендовой стрельбе

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россиянка Лада Денисова стала победительницей этапа Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в кипрской Никосии.
Денисова первенствовала в трапе, набрав 37 очков. Второе место заняла американка Кэри Гаррисон (36), третье — Алессандра Перилли (24) из Сан-Марино.
Этап Кубка мира в Никосии завершится 11 мая.
Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.