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Россиянка Денисова завоевала золото на Кубке мира по стендовой стрельбе

Россиянка Лада Денисова завоевала золото на Кубке мира по стендовой стрельбе.

Источник: Стрелковый Союз России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россиянка Лада Денисова стала победительницей этапа Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в кипрской Никосии.

Денисова первенствовала в трапе, набрав 37 очков. Второе место заняла американка Кэри Гаррисон (36), третье — Алессандра Перилли (24) из Сан-Марино.

Этап Кубка мира в Никосии завершится 11 мая.

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.