Российских лучников допустили до командных соревнований на Кубках Европы

«Ранее мы сообщали о допуске молодежной сборной России к командным и смешанным соревнованиям на первенстве мира в Виннипеге, теперь есть еще хорошие новости: президент Европейской федерации стрельбы из лука Марио Скарцелла подтвердил, что такой же допуск предоставлен нашим спортсменам и на Кубках Европы. Словенская федерация уже подтвердила, что российские юниорские и юношеские команды выступят на молодежном Кубке Европы в Чатеже с 28 июля по 2 августа. Уверен, наши стрелки из лука покажут достойный результат и поборются за медали на мировом и европейском первенствах. Вопрос возвращения флага и гимна все еще остается в компетенции Международного олимпийского комитета и не обсуждается», — написал Манханов.