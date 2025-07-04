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Главу Российской федерации стрельбы из лука выдвинули в World Archery

Зоригто Манханов выдвинут в исполнительный совет World Archery.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов вошел в число кандидатов в исполнительный совет Международной федерации стрельбы из лука (World Archery), сообщается на сайте организации.

Выборный конгресс World Archery пройдет с 2 по 3 сентября в южнокорейском Кванджу. На три места в совете World Archery претендуют 11 человек. Также генеральный секретарь Российской федерации стрельбы из лука Мария Ларькина стала кандидатом на место в судейском комитете.

В настоящее время в исполнительный совет входит бывший глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев, а чемпионка мира 2019 года Наталья Авдеева является членом комитета спортсменов.