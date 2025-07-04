Главу Российской федерации стрельбы из лука выдвинули в World Archery

Выборный конгресс World Archery пройдет с 2 по 3 сентября в южнокорейском Кванджу. На три места в совете World Archery претендуют 11 человек. Также генеральный секретарь Российской федерации стрельбы из лука Мария Ларькина стала кандидатом на место в судейском комитете.