Белорусы завоевали бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Белорусские стрелки Любовь Яскевич и Иван Казак заняли третье место на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в столице Армении, сообщает Sputnik.
Изначально они приняли участие в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, в этих соревнованиях среди смешанных пар за выход в финал боролись 36 дуэтов.
В финальный турнир удалось пройти только четырем лучшим командам. Белорусская пара набрала 575 очков из 600 и замкнула топ-4, еще один тандем из Беларуси, в состав которого вошли Александра Петрова и Владислав Демеш, заработав 574 очка, занял шестое место.
В финале Яскевич и Казак набрали 412,8 балла и завоевали бронзовые награды, опередив представителей Австрии.
Чемпионами Европы стали представители Венгрии Вероника Майор и Акош Надь, а серебро взяли Шеввал Тархан и Юсуф Дикеч из Турции.
Чемпионат Европы завершится 4 марта. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает белорусских и российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.