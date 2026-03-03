Москва
Белорусы завоевали бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

В финале белорусский дуэт набрал 412,8 балла и завоевал бронзовые награды, опередив представителей Австрии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Белорусские стрелки Любовь Яскевич и Иван Казак заняли третье место на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в столице Армении, сообщает Sputnik.

Изначально они приняли участие в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, в этих соревнованиях среди смешанных пар за выход в финал боролись 36 дуэтов.

В финальный турнир удалось пройти только четырем лучшим командам. Белорусская пара набрала 575 очков из 600 и замкнула топ-4, еще один тандем из Беларуси, в состав которого вошли Александра Петрова и Владислав Демеш, заработав 574 очка, занял шестое место.

В финале Яскевич и Казак набрали 412,8 балла и завоевали бронзовые награды, опередив представителей Австрии.

Чемпионами Европы стали представители Венгрии Вероника Майор и Акош Надь, а серебро взяли Шеввал Тархан и Юсуф Дикеч из Турции.

Чемпионат Европы завершится 4 марта. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает белорусских и российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.