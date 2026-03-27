Казахстанские лучники завоевали еще три медали на Кубке Азии

В стрельбе из классического лука мужская команда поднялась на первую ступень пьедестала. Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Дастан Каримов со счётом 5:4 одержали победу над Индией.
Женская сборная в этом виде программы также завершила турнир на первой строчке. В решающем матче Александра Землянова, Самира Жумагулова и Диана Турсунбек оказались сильнее Китая (6:2).
Третья награда была завоёвана в стрельбе из блочного лука (соревнования среди смешанных команд). Обладателями «бронзы» стали Виктория Лян и Бунед Мирзаметов, победившие Сингапур (152:151).
Ранее, золотую медаль завоевали Виктория Лян, Роксана Юнусова и Диана Юнусова в стрельбе из блочного лука (женские командные соревнования).