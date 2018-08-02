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13:08 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Голландские конькобежцы принимают гормоны для улучшения результатов

ТАСС, 2 августа. Королевская федерация конькобежного спорта Нидерландов (KNSB) имеет веские причины полагать, что лучшие голландские конькобежцы принимают гормоны щитовидной железы для улучшения результатов. Об этом сообщает голландская газета de Volkskrant со ссылкой на письмо KNSB, оказавшееся в распоряжении издательства.

Гормон щитовидной железы не входит в список запрещенных препаратов. Они используются для сжигания жиров и для получения большей энергии. Их можно свободно заказать в интернет-магазинах, несмотря на длинный список побочных эффектов. В этом письме от 10 июля KNSB предупреждает спортсменов об опасности для здоровья, которая может быть вызвана употреблением гормонов щитовидной железы без особой необходимости.

По словам одного из представителей KNSB, сигналы о применении гормона конькобежцами стали появляться во время оценки прошедшего сезона. «Эти сигналы поступали из медицинского сектора и были очень серьезными, мы даже решили обсудить это с антидопинговым органом, затем мы решили написать письмо конькобежцам», — заявил представитель федерации. Профессор спортивной медицины Университетского медицинского центра в Утрехте Франк Бакс считает, что врачи, которые дают гормоны щитовидной железы спортсменам, подвергают здоровье атлетов большому риску и, следовательно, они нарушают правила поведения спортивных врачей. Также он считает, что такие специалисты должны быть отстранены от врачебной деятельности.

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В течение последних десяти лет KNSB призывает внести гормоны щитовидной железы в список запрещенных препаратов. «Крайне нежелательно, чтобы спортсмены употребляли вещества, представляющие опасность для здоровья», — заявил глава голландского антидопингового агентства Герман Рам. Всемирное антидопинговое агентство признает, что подобная дискуссия существует, но перспектива запрета гормонов щитовидной железы в ближайшем будущем маловероятна.

Один из тренеров сборной Франции по конькобежному спорту голландец Джиллер Анема, как и еще три анонимных конькобежца, подтверждает факт применения гормонов. Он уверяет, что на Олимпиаде в Пхёнчхане в феврале видел, как голландские конькобежцы употребляли данные вещества.

KNSB заявляет, что у них нет конкретных доказательств против отдельных врачей или конькобежцев. «Мы не находимся в кабинетах врачей. Нам тяжело определить, насколько применение данного гормона необходимо для спортсмена», — цитирует издание представителя федерации.

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