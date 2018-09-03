Кулижников после травмы планирует начать сезон с первого этапа КМ

Источник: РИА "Новости"

Кулижников в межсезонье перенес операцию на колене, но уже вернулся к тренировкам. Первый этап Кубка мира пройдет в японском Обихиро ( 16—18 ноября ).

«Мне главное, чтобы травм не было. Если опять будет пах болеть или колено, все пойдет не так. А так — Япония или нет, мне, в принципе, все равно. Настраиваюсь ехать с первых этапов на Кубок мира», — сказал Кулижников в интервью РИА Новости.

Также он отметил, что в целом уже пришел в нормальное состояние после травмы. «Вроде сейчас все неплохо, заживает. Поначалу было непонятное состояние — то болит, то нет, то опухло — даже от небольших нагрузок. Сейчас все уже более ли менее все нормально», — добавил конькобежец.