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13:47 (мск), источник: Р-Спорт

Кулижников после травмы планирует начать сезон с первого этапа КМ

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников заявил, что настраивается начать международную часть постолимпийского конькобежного сезона уже с первого этапа Кубка мира.

Источник: РИА "Новости"

Кулижников в межсезонье перенес операцию на колене, но уже вернулся к тренировкам. Первый этап Кубка мира пройдет в японском Обихиро (16—18 ноября).

«Мне главное, чтобы травм не было. Если опять будет пах болеть или колено, все пойдет не так. А так — Япония или нет, мне, в принципе, все равно. Настраиваюсь ехать с первых этапов на Кубок мира», — сказал Кулижников в интервью РИА Новости.

Также он отметил, что в целом уже пришел в нормальное состояние после травмы. «Вроде сейчас все неплохо, заживает. Поначалу было непонятное состояние — то болит, то нет, то опухло — даже от небольших нагрузок. Сейчас все уже более ли менее все нормально», — добавил конькобежец.

Ключевым стартом сезона для конькобежцев станет чемпионат мира на отдельных дистанциях в немецком Инцелле. «Сам Инцелль я люблю. Мне нравится там жить, тренироваться, но бежать… Там повороты слишком резкие, и у меня были проблемы с пахом. Если таких проблем не возникнет, должно быть все нормально на этот раз. Раньше ведь, когда проблем с пахом не было, я бегал эти повороты и даже не замечал», — подчеркнул он.

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