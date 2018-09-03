Кулижников после травмы планирует начать сезон с первого этапа КМ

Кулижников в межсезонье перенес операцию на колене, но уже вернулся к тренировкам. Первый этап Кубка мира пройдет в японском Обихиро (16—18 ноября).
«Мне главное, чтобы травм не было. Если опять будет пах болеть или колено, все пойдет не так. А так — Япония или нет, мне, в принципе, все равно. Настраиваюсь ехать с первых этапов на Кубок мира», — сказал Кулижников в интервью РИА Новости.
Также он отметил, что в целом уже пришел в нормальное состояние после травмы. «Вроде сейчас все неплохо, заживает. Поначалу было непонятное состояние — то болит, то нет, то опухло — даже от небольших нагрузок. Сейчас все уже более ли менее все нормально», — добавил конькобежец.
Ключевым стартом сезона для конькобежцев станет чемпионат мира на отдельных дистанциях в немецком Инцелле. «Сам Инцелль я люблю. Мне нравится там жить, тренироваться, но бежать… Там повороты слишком резкие, и у меня были проблемы с пахом. Если таких проблем не возникнет, должно быть все нормально на этот раз. Раньше ведь, когда проблем с пахом не было, я бегал эти повороты и даже не замечал», — подчеркнул он.