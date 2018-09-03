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18:17 (мск), источник: Р-Спорт

Клевченя: Фаткулина решила остаться в спорте

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина пересмотрела свои взгляды и решила остаться в спорте, заявил тренер женской спринтерской команды сборной России Сергей Клевченя.

Источник: РИА "Новости"

Фаткулина в конце олимпийского сезона заявила, что может взять паузу в карьере, но вернулась к тренировкам этим летом.

«Ольга пересмотрела свои взгляды, поняла, что сможет добиться большего, сама себя настроила на то, чтобы реализоваться в этом году. Очень сложно находиться на высоком физическом уровне несколько лет. Какую-то разгрузку, наверное, есть смысл себе давать, но вопрос — сможешь ли ты вообще собраться, взяв большой перерыв. Я думаю, нужно отработать, почувствовать, что сделал все хорошо, получить самоудовлетворение, а если самоудовлетворения нет, останавливаться на этом нет смысла», — сказал Клевченя РИА Новости.

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