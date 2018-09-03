Клевченя: Фаткулина решила остаться в спорте

«Ольга пересмотрела свои взгляды, поняла, что сможет добиться большего, сама себя настроила на то, чтобы реализоваться в этом году. Очень сложно находиться на высоком физическом уровне несколько лет. Какую-то разгрузку, наверное, есть смысл себе давать, но вопрос — сможешь ли ты вообще собраться, взяв большой перерыв. Я думаю, нужно отработать, почувствовать, что сделал все хорошо, получить самоудовлетворение, а если самоудовлетворения нет, останавливаться на этом нет смысла», — сказал Клевченя РИА Новости.